Leiders ChristenUnie en Volt willen 200 Kamerleden en maandelijkse beleidsdebatten

De tijdelijke Tweede Kamer, gezien vanaf spreekgestoelte. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Segers en Dassen schrijven zich grote zorgen te maken over ‘het tanende vertrouwen in de politiek en in ons parlement’. Met dat vertrouwen is het volgens de twee partijleiders slecht gesteld door onder meer de vele debatten die de Kamer over de eigen politieke cultuur voert, impliciet verwijzend naar de discussie rond de gewiste sms’jes van premier Mark Rutte en het 1 april-debat van vorig jaar: ‘Debatten over halve of hele onwaarheden van bewindslieden, in plaats van vanzelfsprekend transparant te zijn over hun besluitvorming.’

Volgens de twee voormannen gaat er van alles mis, van ministeries en ambtenaren die meer bezig zijn met ‘het uit de wind houden’ van hun bewindspersonen tot media die meer aandacht zouden geven aan onderwerpen die Segers en Dassen omschrijven als ‘het relletje van de dag’, dan aan onderwerpen die volgens hen belangrijker zijn. ‘Maar dat dalende vertrouwen ligt allereerst toch echt aan de 150 leden die vorig jaar bij de verkiezingen het vertrouwen kregen om iets goeds met hun zetel te doen. En dus ook aan ons’, aldus Segers en Dassen.

Maandag wordt in de Kamer gedebatteerd over de zogeheten raming, de eigen begroting van de Tweede Kamer, waar geregeld ook de eigen werkwijze tegen het licht wordt gehouden. Segers en Dassen zullen daar een viertal voorstellen doen: er moet een maandelijks plenair beleidsdebat gevoerd worden, het aantal Kamerleden moet van 150 naar 200, de lat voor het organiseren van een parlementaire ondervraging moet omlaag van minimaal 76 naar 60 zetels en er moet een dualisme-akkoord komen waarin wordt vastgelegd hoe en onder welke voorwaarden het kabinet informatie met de Kamer deelt.

Met een maandelijks plenair debat hopen Segers en Dassen dat bewindspersonen daar openlijk hun dilemma’s delen bij de aanpak van belangrijke onderwerpen als de woningnood, het klimaatprobleem en vermogensongelijkheid. Die mogelijkheid bestaat al – en het wordt met enige regelmaat voorgesteld – maar een vaste dag in de maand moet voorkomen dat de ophef van de week de Kameragenda overneemt, is het idee van de twee fractieleiders.

‘Nederlandse kiezer slechtst vertegenwoordigd’

Het pleidooi voor meer Kamerleden komt voort uit de wens om de positie van de Kamer te versterken. ‘In vergelijking met de andere Europese landen zijn de Nederlandse kiezers het slechtst vertegenwoordigd en krijgen zij de minste democratische waar voor hun stem.’ De laatste uitbreiding van het aantal Kamerzetels dateert van 1956: van 100 naar 150. Dat aantal staat niet langer in verhouding tot het huidige inwoneraantal en de groeiende omvang van het kabinet, het aantal ministeries en het ambtenarenapparaat – de instanties die door de Kamer gecontroleerd dienen te worden.

Tot slot moet de drempel tot het instellen van een parlementaire ondervraging omlaag om de rol van Kamer als controleur te versterken en moet er een dualisme-akkoord komen. Het dualisme-akkoord is een oud voorstel dat Segers in zijn pamflet Een revolutie van dienstbaarheid vorig jaar al lanceerde. Daarin pleitte hij ervoor om bij de presentatie van het regeerakkoord in een dualisme-akkoord vast te leggen hoe het kabinet omgaat met informatiedeling. Dat is bij de presentatie van Rutte IV niet gebeurd. Inmiddels heeft Kamervoorzitter Bergkamp het voorstel al omarmd.