Leiders bezette Oekraïense regio’s kondigen referenda aan voor aansluiting bij Rusland

Brandweerlieden bestrijden een brand in een flat in de stad Bachmoet die is geraakt door een Russische raket. Bachmoet ligt in de Donetsk-regio en staat onder controle van Oekraïne. Beeld AFP

De vrijwel gelijktijdige aankondiging is een duidelijke aanwijzing dat de referenda zijn gecoördineerd vanuit het Kremlin. Het nieuws beheerste dinsdagavond de Russische televisiezenders. Uitgebreide reportages uit de vier regio’s moesten er geen twijfel over laten bestaan dat de bevolking in genoemde gebieden in grote meerderheid voor aansluiting bij Rusland is.

Volgens oud-president Dmitri Medvedev, nu vicevoorzitter van de Russische nationale Veiligheidsraad, zal het opnemen van met name de Donbas door Rusland de grenzen van het gebied ‘onomkeerbaar’ maken en Moskou de mogelijkheid geven om het gebied ‘met alle middelen’ te verdedigen. Het Russische leger is in het oosten de afgelopen weken in het defensief gedrongen door een succesvol tegenoffensief oostelijk van de stad Charkiv.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov reageerde op vergelijkbare wijze. ‘Vanaf het allereerste begin van de operatie hebben wij gezegd dat de volkeren van de respectieve gebieden moeten beslissen over hun eigen lot’, aldus Lavrov. ‘En de huidige situatie bevestigt dat ze willen heersen over hun lot.’

Bezette regio's kunnen rekenen op Russische steun

De voorzitter van het Russische lagerhuis, de Staatsdoema, zei dat de inwoners van de bezette regio’s kunnen rekenen op Russische steun. ‘En zij moeten dat begrijpen.’ De doema reageerde instemmend met een zwak applaus. De parlementariërs stemden eerder op de dag unaniem voor wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht. De wetswijzigingen voorzien in strenge straffen voor militairen die deserteren of zich vrijwillig krijgsgevangen laten nemen in tijden van oorlog of een staat van beleg. De stemming heeft in Rusland de vrees voor een aanstaande mobilisatie doen toenemen.

Oekraïne noemt de aankondiging ‘chantage’

De Oekraïense regering noemt de voorgenomen referenda ‘chantage’. Volgens Kyiv laat de gehaaste aankondiging van de plannen zien hoe bang Moskou is nu het Oekraïense leger steeds meer terrein verovert in het noordoosten en bij Cherson in het zuiden. ‘Dit is hoe de angst voor een nederlaag eruit ziet’, zei chef-staf Andri Jermak van president Volodymyr Zelenski. ‘De vijand is bang. Hij zei dat het gevaar van annexatie van de regio’s alleen met ‘kracht’ kan worden opgelost, doelend op verheviging van de oorlog.

De referenda moeten tussen 23 en 27 september worden gehouden. De Donbas-republiekjes, die een grote Russischtalige bevolking hebben, zijn eerder dit jaar al erkend door Rusland. De separatistenleider in Donetsk, Denis Poesjilin, zei dat de bevolking van de Donbas ‘het recht had verdiend om deel uit te maken van het moederland’. Kort na de aankondiging van de Donbas-leiders dat de referenda zouden worden gehouden, maakte ook de leider van de Cherson-regio bekend dat hij een volksraadpleging wil houden. Hierop volgde ook de regio Zaporizja.

Cherson was de eerste Oekraïense stad die na de invasie werd bezet door het Russische leger. Vladimir Saldo, hoofd van de door Moskou geïnstalleerde bezettingsautoriteiten, zei dat aansluiting bij Rusland de veiligheid van de regio zou veiligstellen. ‘Ik ben er zeker van dat het Russische leiderschap de uitslag van het referendum zal accepteren’, aldus Saldo op Telegram.