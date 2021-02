Leider Republikeinen VS noemt partijgenote ‘kankergezwel’ voor de partij

Marjorie Taylor Greene Beeld AFP

Greene, congreslid namens de staat Georgia, is een fanatiek supporter van oud-president Donald Trump. Ze staat vierkant achter zijn bewering dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en schroomt daarnaast niet om allerlei bizarre samenzweringstheorieën te verspreiden.

De 46-jarige politica beweert dat er bij de aanslagen van 11 september 2001 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen. Daarnaast denkt ze dat het bloedbad in 2018 met 17 doden op een school in Florida in scene is gezet door de Democraten om het recht op wapenbezit in te perken. Ze claimt dat Bill en Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor de dood van de zoon van oud-president John F. Kennedy die om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Ook gaf ze likes bij posts op sociale media waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis, te vermoorden. ‘Iemand die dit soort uitspraken doet, leeft niet in de realiteit’, zei McConnell tegen politiek magazine The Hill.

De Democraten willen Greene, onder meer vanwege haar steun voor de bestorming van het Congres, uit alle commissies van het Huis zetten, als de leiding van de Republikeinen zelf geen actie gaat ondernemen.

‘Zwakke Republikeinen’

Greene is niet van plan om in te binden: ‘De echte kanker voor de Republikeinse Partij zijn zwakke Republikeinen die alleen weten hoe ze gracieus moeten verliezen. Dit is waarom we ons land aan het verliezen zijn’, postte ze op Twitter. Greene zei verder dat ze zich nooit zal verontschuldigen voor haar opmerkingen en acties.

De Amerikaanse grondwet maakt het mogelijk dat een lid van het Huis van Afgevaardigden door collega’s uit het Congres wordt gezet. Daar is dan wel een twee derde-meerderheid in het Huis voor nodig. Dat een Congreslid uit het ambt wordt gezet, is in totaal maar vijf keer voorgekomen. De twee recentste gevallen waren in 1980 en 2002 en hadden te maken met veroordelingen voor corruptie.

McConnell, fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, distantieert zich nu toch van de wappies in zijn partij. Eerder vanavond sprak hij ook steun uit aan Liz Cheney, die voor impeachment Trump stemde. https://t.co/TUieBYCojQ — Michael Persson (@MickPersson) 2 februari 2021