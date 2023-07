Leider Noorse communistische partij ‘vergeet’ zonnebril van 108 euro af te rekenen en treedt af

De partijleider van de Noorse communistische partij Rødt, Bjørnar Moxnes, tijdens een manifestatie in Oslo. Beeld Brage Aronsen

Op 16 juni bezocht Moxnes (41) een duty free-winkel op de internationale luchthaven van Oslo. Daar paste hij een bril van Hugo Boss, waarna hij hem zonder te betalen in zijn jaszak stopte. De diefstal werd door een camera vastgelegd. Een bewaker confronteerde Moxnes daarop met de diefstal, waarna aangifte werd gedaan. De partijleider moest alsnog 108 euro betalen voor de bril. Later kreeg hij een boete van 270 euro.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Moxnes verdedigde zich aanvankelijk door te stellen dat hij vergeten was te betalen voor de bril. Hij gaf toestemming de camerabeelden vrij te geven. Het politierapport sprak echter van een doelbewuste actie. Begin juli meldde Moxnes zich ziek. Maandag schreef de politicus op Facebook dat hij opstapt. ‘Veel mensen hebben me gevraagd hoe ik zoiets doms kon doen. Dat heb ik mezelf de afgelopen weken ook afgevraagd. Ik heb er geen goede verklaring voor.’

Kiesdrempel

Moxnes leidde de partij elf jaar. In die tijd trok Rødt (Rood) steeds meer stemmen. In september 2021 wist de partij voor het eerst voorbij de kiesdrempel van 4 procent te komen. Dat was in decennia geen nieuwe partij gelukt. Nu zitten de marxisten met acht vertegenwoordigers in het Noorse parlement.

De partij strijd tegen tegen de groeiende economische ongelijkheid in Noorwegen en is voor hogere belastingen op erfenissen en vermogen. ‘Er zijn twee grote leugens in en over Noorwegen. De eerste is: iedereen is rijk. De tweede is: we kennen hier geen ongelijkheid’, zei Rødt-parlementariër Mímir Kristjánsson vorig jaar in gesprek met de Volkskrant.

Moxnes wordt opgevolgd door vicefractievoorzitter Marie Sneve Martinussen. Die zei maandag dat ze teleurgesteld was in Moxnes, zowel vanwege de diefstal en omdat hij aanvankelijk loog over het incident. ‘Ik ben boos en teleurgesteld en dat heb ik Bjørnar heel duidelijk laten weten’, zei ze op een persconferentie.

Moxnes gaat door als fractielid. ‘We moeten hoge eisen stellen aan gekozen functionarissen en politieke leiders. Tegelijkertijd hoop ik dat er ruimte is om fouten te maken, als je het maar goedmaakt’, schreef hij.