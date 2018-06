Leider motorclub opgepakt voor beschieten kantoorpand met antitankwapen

Ja, het pand waarin Pijper Media (o.a. Nieuwe Revu, Panorama, Playboy, Grazia) zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk.



Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media. pic.twitter.com/k8c2F7RYyV Jonathan Ursem

De politie verdenkt een motorclublid ervan een Amsterdams kantoorpand onder vuur te hebben genomen met een antitankwapen. In het gebouw zitten onder meer de redacties van misdaadtijdschrift Panorama en opinieblad De Nieuwe Revu. De 41-jarige leider van een motorclub uit Woerden is opgepakt.

De verdachte is president van Chapter Silencio, de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. De club, een betrekkelijk onbekende nieuwkomer, staat te boek als een outlaw motorgang. Justitie wil deze verbieden.

Donderdagavond omstreeks elf uur is met een antitankwagen de gevel van het bedrijfspand aan de Teleportboulevard, vlakbij station Sloterdijk, beschoten. Ramen en tegels van de gevel sneuvelden, maar niemand raakte gewond. De luchtdruk van de knal was dermate hoog, dat ook de ruiten van het kantoorgebouw achter de schutter zijn gebroken. De politie trof de lanceerbuis ter plekke aan.

In het bedrijfspand zitten onder meer de redacties van een aantal bladen die worden uitgegeven door Pijper Media, waaronder Panorama, Nieuwe Revu en Playboy. Of de redactie van misdaadblad Panorama het doelwit was, kan de politie vooralsnog niet bevestigen. Hoofdredacteur Peter van de Kraats acht de kans aannemelijk. ‘We zitten hier met een aantal bladen op de redactie, maar wij zijn de enige die serieus over zware misdaad schrijven. Ik neem aan dat de waarschuwing niet bedoeld is voor de damesbladen.’

Raadsel

Het motief is hem een raadsel. ‘We schreven vaak over motorclubs, maar nog nooit over deze’, zegt Van de Kraats. ‘We kunnen het niet plaatsen.’ De naam Caloh Wagoh wordt eenmaal terloops genoemd in een artikel op de website van het blad – een verslag van een rechtszitting, waar ook andere media destijds over berichtten.

‘Een bedreiging met dit soort middelen kennen we alleen van de beschieting van de Quote-redactie’, zegt Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ. In 2003 werd het kantoor van het zakenblad onder vuur genomen – toedracht van de aanslag is nooit opgehelderd. ‘Wel hebben we bedreigingen gezien, zoals de motorclub die de studio van Barend & Van Dorp binnenviel.’

Bruning noemt het zeer zorgwekkend dat zulke middelen worden ingezet om misdaadjournalisten te intimideren. ‘Het lijkt erop dat de bedreigingen de laatste tijd stevigere vormen aannemen.’ Zo moesten misdaadverslaggevers Paul Vugts (Het Parool) en John van den Heuvel (De Telegraaf) onderduiken en krijgen zij persoonsbeveiliging. In het geval van Van den Heuvel vermoedt justitie dat motorclub No Surrender een prijs op zijn hoofd had gezet. Vugts werd vorig jaar oktober op ‘zeer dringend advies’ van de autoriteiten overgebracht naar een geheime locatie.

De ervaren misdaadverslaggever Hendrik Jan Korterink is verrast over het wapen dat is gebruikt. ‘Een raketwerper is moeilijk te krijgen en ontzettend duur. Het verbaast me dat een motorclub uit Woerden een echt antitankwapen heeft.’

Naast bekende motorclubs als Hell’s Angels, Satudarah en No Surrender kent Nederland ook veel kleine clubs die het ‘biker’-leven cultiveren. Zo ook Caloh Wagoh MC Main Traid. De motorclub, die twee jaar geleden werd opgericht, komt grotendeels voort uit de Haagse Crips, een groep die gemodelleerd is naar de beruchte bende uit Los Angeles.