Leider ‘kungfusekte’ veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie heeft dertig maanden celstraf geëist tegen René L., hier op de voorgrond, wegens het stelselmatig mishandelen en bedreigen van volgelingen in ‘zijn sekte’. Beeld Felix Guerain

Zo volgt de rechtbank de eis van het openbaar ministerie twee weken geleden. Ook moet L. een schadevergoeding betalen van opgeteld 40 duizend euro aan de vier voormalige volgelingen die aangifte tegen hem deden.

De rechtbank spreekt in het vonnis over een patroon waarbij L. een groep van circa 25 leerlingen steeds dwingender leefregels oplegde en waarin zijn mishandelingen en bedreigingen in wreedheid toenamen. ‘De slachtoffers werden in elkaars bijzijn vernederd, aan hun haar getrokken, met een zweep geslagen, de keel dichtgeknepen en bedreigd. Eén van hen vreesde voor haar leven toen de verdachte haar tijdens een samenkomst met lampolie overgoot en dreigde haar in brand te steken.’

Podcastserie

De zaak rondom René L. kreeg afgelopen weken veel aandacht nadat de Volkskrant er de podcastserie Een soort god over maakte. Daarin vertellen slachtoffers hoe L. hen in hun greep kreeg en daarna jarenlang kon mishandelen. L. noemt de meeste beschuldigingen lasterlijk. Al zou hij zo nu en dan wel tikjes hebben uitgedeeld.

De inmiddels 72-jarige René L. ontmoette zijn slachtoffers bij de kungfulessen die hij in verschillende plaatsen in het zuiden van Nederland gaf. Zijn groep met de fanatiekste leerlingen groeide uit tot een sekte die onder meer samenkwam in een voormalig bedrijfspand in het Limburgse Kessel.

Onder leiding van L. raakten de veelal jonge leerlingen geïsoleerd van de buitenwereld, en hun familie. Pas toen de groep zich in 2017 tegen L. keerde, doorzagen veel leden hoezeer zij onder zijn macht hadden verkeerd. En groeide de woede over de klappen, vernederingen, angst, uitbuiting en volgens een groot aantal vrouwen ook de ongewenste seks.

Aangifte

Vier slachtoffers deden uiteindelijk aangifte tegen L. Tijden de zitting twee weken geleden maakten zij in uitgebreide slachtofferverklaringen al duidelijk dat zij zeer teleurgesteld zijn in de manier waarop het Openbaar Ministerie met hun aangiften is omgegaan. Met name het feit dat er zo gebrekkig onderzoek is gedaan naar de verwijten van seksueel misbruik van meerdere vrouwelijke groepsleden, steekt hen.

Ook de financiële uitbuiting van volgelingen is nooit op de tenlastelegging beland. In de ogen van de slachtoffers heeft het OM een grote kans laten liggen om er een testcase van te maken om te kijken hoe de kennis over psychische druk binnen sekten juridisch te onderbouwen.

Maar de officier stelde daarop dat ‘de emotionele beleving bij de slachtoffers en de gevonden ervaringen en onrechtsituatie’ botst met ‘de juridische blik van het OM’ waarin met name bij de ‘zedenfeiten’ onvoldoende bewijs is voor dwang. Wat overbleef was een lijst me klappen, bedreigingen en het bezit van enkele slag- en steekwapens.

‘Besloten karakter’

De rechtbank schrijft in het vonnis ook dat de zaak ‘lastig’ is te vergelijken met andere zaken vanwege ‘het besloten karakter van de leefgemeenschap waarbinnen de verdachte zich onaantastbaar waande’. Zij neemt het L. zeer kwalijk dat hij zich liet leiden door zijn eigen ideologie en het welzijn van de slachtoffers daaraan ondergeschikt maakte.’

Ook het feit dat L. zijn mishandelingen een aantal keer afdeed als uit de hand gelopen geintje, nemen ze hem zeer kwalijk. Verder weegt de rechtbank mee dat René L. verminderd toerekeningsvatbaar is als gevolg van enkele hersenbloedingen en lijdt aan ‘neurocognitieve problematiek’. Volgens een psycholoog was dit van invloed op zijn gedrag.