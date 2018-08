De leider van Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, heeft zijn volgelingen in een toespraak opgeroepen door te blijven vechten voor het kalifaat. Dat is te horen op een audio-opname van zijn toespraak die IS woensdag heeft verspreid.

Het is voor het eerst in bijna een jaar dat Al-Baghdadi, de zelfverklaarde ‘kalief’ van IS, van zich doet spreken. Zijn verwijzingen naar het islamitische Offerfeest deze week en recente spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten wijzen erop dat de opname onlangs is gemaakt. IS plaatste de opname zelf op zijn mediaplatform Al-Fuqan. Derden hebben vooralsnog niet kunnen verifiëren dat Al-Baghdadi op de opname te horen is.

Al-Baghdadi, wiens verblijfplaats nog altijd onbekend is, feliciteerde de aanslagplegers achter recente aanslagen in Canada en Europa en riep militanten op om bommen, messen of auto’s te gebruiken om verder toe te slaan. Ook sjiitische moslims en ‘afvalligen’ - soennitische moslims die zich tegen zijn regime verzetten - worden in de toespraak nadrukkelijk als doelwit genoemd. Daarnaast spoorde Al-Baghdadi de inwoners van Bahrain, Saoedi-Arabië en Jordanië aan hun regeringen omver te werpen.

IS leed het afgelopen jaar zware verliezen tegen internationale militaire coalities in Irak en Syrië. Het verloor daar het grootste deel van zijn grondgebied, iets dat Al-Baghdadi in de toespraak lijkt te erkennen. ‘(…) overwinning of nederlaag is niet afhankelijk van een stad of dorp dat wordt ingenomen of onderworpen aan overmacht in de lucht, intercontinentale raketten of slimme bommen’, aldus de ‘kalief’. ‘Vertrouw op Gods belofte en Zijn overwinning’, vervolgt hij.

De IS-leider waarschuwde in de 55 minuten lange opname bovendien dat één van de laatste IS-bolwerken, de Syrische provincie Idlib, op het punt staat in handen te vallen van Syrische regeringstroepen. Die zouden, gesteund door bondgenoot Rusland, een offensief in Idlib voorbereiden.

Al-Baghdadi, eerder betrokken bij Al Qaida, riep zichzelf in 2014 uit tot de leider alle moslims, na de verovering van de Iraakse stad Mosul door zijn troepen. De stad werd vorig jaar heroverd door Iraakse regeringstroepen. De IS-leider zou zich inmiddels ophouden op de Iraaks-Syrische grens. Met de nieuwe opname komt voorlopig een einde aan speculaties dat Al-Baghdadi om het leven zou zijn gekomen.