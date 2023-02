Leiden stapt naar rechter als Kuipers zijn besluit over kinderhartchirurgie doorzet

Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

Dat is geen optie voor het LUMC, zegt bestuursvoorzitter Douwe Biesma tegen EenVandaag. ‘Wij vinden dit niet terecht. Het proces is niet goed en de argumenten van de minister kunnen we weerleggen.’ Volgens Biesma klopt het bijvoorbeeld niet dat het Erasmus MC in Rotterdam het grootst is, Leiden bezit volgens de bestuursvoorzitter namelijk een even groot hartcentrum.

De motivering is daarmee volgens hem ‘onzorgvuldig, onvolledig en onjuist’. Biesma noemt het in een persbericht onbegrijpelijk dat ‘de kinderhartzorg voor 6,5 miljoen inwoners uit het verzorgingsgebied van Amsterdam en Leiden’ dreigt te verdwijnen. ‘En alle in 26 jaar zorgvuldig opgebouwde expertise. Dit besluit raakt niet alleen ons, maar de hele landelijke kinderhartzorg; deze manier van concentreren dreigt eerder schade dan kwaliteitswinst op te leveren.’

Een ander probleem is dat de kinder-ic in Leiden helemaal niet zonder de kinderhartchirurgie kan, zegt Biesma. Zo’n tweederde van de bedden op de kinder-ic wordt bezet door hartpatiënten, Als die allemaal wegvallen, komt de kinder-ic in de grote problemen. De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwde in de ‘impactanalyse’ van december vorig jaar al voor dit probleem.

Kuipers’ bedoeling is dat ziekenhuizen die de kinderhartchirurgie krijgen andere vormen van zorg overdragen aan de afvallers. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, zegt Arno Roest, hoofd van het kinderziekenhuis in Leiden, tegen NRC. Honderden patiënten vervang je niet zomaar. ‘Stel je zegt: wij gaan alle darmafsluitingen bij kinderen doen. Dat zijn veertig patiënten per jaar. Of we doen alle niertransplantaties bij kinderen: met die aantallen haal je de minimale bezetting niet.’

Veiligheidsrisico voor kinderen

Niet alleen Leiden is woedend over de voorgenomen concentratie in Groningen en Rotterdam, ook Utrecht heeft zich nog lang niet bij het besluit neergelegd. Vandaag boden artsen, patiënten en hun ouders in Den Haag een petitie aan.

Volgens het UMC Utrecht, dat in eerste instantie wel was aangewezen, betekent het nieuwe besluit dat de gemiddelde reistijd voor patiënten en hun ouders met 10 procent gaat toenemen. Bovendien zou het besluit van Kuipers de al ingezette concentratie van de zorg voor kinderen met kanker juist weer terugdraaien, omdat die patiënten (nu allemaal geconcentreerd in Utrecht) straks voor een hartoperatie weer naar elders moeten.

‘Dit betekent onnodige vervoersbewegingen voor ernstig zieke kinderen met kanker en een veiligheidsrisico voor kinderen die in acute situaties de expertise van een kinderthoraxchirurg of kinderanesthesist nodig hebben’, aldus het ziekenhuis in een pamflet.

Kuipers riep vorige week in zijn brief aan de Tweede Kamer de betrokkenen op ‘over hun schaduw heen te stappen en deze nieuwe situatie aan te grijpen als een kans. Een kans om de interventies voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen op de best mogelijke wijze te organiseren.’ Maar het onbegrip en de woede over het besluit zitten daarvoor te diep.

Woensdagavond debatteert de Kamer over het voorgenomen besluit van de minister.