Leiden ‘emissiearme’ stallen wel tot lagere uitstoot ammoniak? Raad van State doet uitspraak

Een stal met een emissiearme vloer op de Dairy Campus in Leeuwarden, een proefbedrijf voor innovatieve melkveehouderij. Beeld Ronald Hissink

Waar gaat dit arrest over?

Over de vraag of ‘duurzame’ veestallen in de praktijk echt zo milieuvriendelijk zijn als de provincies aannemen. De ammoniakuitstoot van deze ‘emissiearme’ stallen is in theorie minstens 50 procent lager dan die van reguliere veestallen. Provincies hebben op basis van die aanname de afgelopen vijftien jaar honderden natuurvergunningen aan veehouders verleend. Een veehouder mag zijn veestapel alleen uitbreiden als hij kan aantonen dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor nabijgelegen natuurgebieden. Daarom moet hij bewijzen dat zijn stikstofuitstoot niet stijgt na de bedrijfsuitbreiding.

Emissiearme stallen maken groei van de veestapel mogelijk, omdat de emissies van de extra dieren op papier gecompenseerd worden door de innovatieve stalsystemen. Melkveehouders die zo’n stal bouwen, mogen bijna twee keer zoveel koeien houden als voorheen. De ammoniakuitstoot van het bedrijf blijft in theorie immers gelijk. Er treedt dus geen extra natuurschade op.

Maar of die aanname klopt, wordt dus betwijfeld?

Milieuorganisaties zijn naar de rechter gestapt, omdat ze over sterke aanwijzingen beschikken dat emissiearme stallen in de praktijk helemaal niet emissiearm zijn. Het CBS deed in 2019 praktijkonderzoek naar zulke stalsystemen en constateerde dat de werkelijke ammoniakuitstoot van zulke stallen niet of nauwelijks verschilt van die van reguliere stallen. Een vervolgonderzoek bevestigde deze conclusie.

De ammoniakuitstoot van veehouderijen die dankzij de bouw van een emissiearme stal hun veestapel konden uitbreiden, is dus waarschijnlijk gestegen. Meerdere lagere rechtbanken hebben dan ook geoordeeld dat provincies ten onrechte toestemming gaven voor deze bedrijfsuitbreidingen. Het staat volgens de rechters niet vast dat de natuur hiervan geen schade heeft ondervonden.

En nu moet de Raad van State zich hierover uitspreken?

Een aantal provincies dat rechtszaken over emissiearme stalsystemen heeft verloren, is in hoger beroep gegaan. De hoogste bestuursrechter moet nu een definitieve uitspraak doen. De Raad van State (RvS) buigt zich over drie concrete zaken uit de provincie Utrecht, maar de reikwijdte van dit arrest is veel groter. Er ligt namelijk een aantal principiële vragen bij de RvS op tafel. Mag de overheid klakkeloos vertrouwen op theoretische emissiecijfers? Mag de overheid wetenschappelijk bewijs dat die niet kloppen, negeren? Mogen provincies er klakkeloos van uitgaan dat boeren de instructies die bij de emissiearme stalsystemen horen naleven? Ook als dit niet gecontroleerd wordt?

Als de fabriekshandleiding niet wordt opgevolgd, werken de systemen niet goed. Maar die handleiding is heel arbeidsintensief. Zo moet de boer ten minste elke anderhalf uur een automatische mestschuif aanzetten om de stalvloer te reinigen. Het deel van de stalvloer waar de mestschuif niet kan komen, moet hij minimaal twee keer per dag handmatig schoonspuiten. Controle en handhaving hierop ontbreekt totaal.

Welke gevolgen kan dit arrest hebben voor het stikstofbeleid?

Als de RvS het vonnis van de Utrechtse rechtbank bekrachtigt, heeft dat potentieel grote gevolgen. Boerenbelangenorganisaties lobbyen bij het kabinet voor technische innovaties als oplossing voor het stikstofprobleem. Zij willen liever stallen verduurzamen dan de veestapel inkrimpen. Want volgens het huidige vergunningssysteem mag een boer in een ‘duurzame’ stal veel meer vee houden dan in een niet-duurzame stal. Dat biedt zelfs uitzicht op verdere groei van de Nederlandse veestapel, en daar hebben veevoederbedrijven, grote banken, zuivelbedrijven en de vleesindustrie alle belang bij.

Maar een negatief oordeel van de RvS over emissiearme stalsystemen zou de innovatielobby een dolksteek toebrengen. Het kabinet kan niet op technieken vertrouwen die de hoogste rechter wantrouwt. De rijksoverheid zal na een negatief RvS-oordeel eerst een geloofwaardig controle- en handhavingsstelsel moeten optuigen, voordat zij op grote schaal innovaties subsidieert.