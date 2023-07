Legertop Niger schaart zich achter staatsgreep, onduidelijk is nog of die is geslaagd

Een voorstander van de staatsgreep in Niger houdt een stuk karton omhoog waarop staat ‘Weg met buitenlandse (militaire) bases’. Beeld ANP / EPA

Naar eigen zeggen schaart de legertop zich achter de presidentiële garde om de stabiliteit in het West-Afrikaanse land te bewaken en bloedvergieten te voorkomen. Ze drongen er daarbij bij de rest van het leger op aan om de gevangengenomen president en zijn familie geen kwaad te doen. In de verklaring, die is ondertekend door de stafchef, waarschuwt de legertop verder dat iedere vorm van externe militaire interventie ‘rampzalige gevolgen’ zal hebben voor Niger.

Desondanks is onduidelijk of de staatsgreep daadwerkelijk is geslaagd. Donderdagochtend toonde Bazoum, die vastzit in het presidentiële paleis, zich nog strijdbaar. In een bericht op Twitter bezwoer hij de ‘zwaarbevochten’ democratie te zullen beschermen.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie.

Minister van Buitenlandse Zaken Hassoumi Massoudou, de plaatsvervangend regeringsleider, riep donderdagochtend via Twitter ‘alle democraten, alle patriotten’ op om zich te verzetten. In een interview met de Franse nieuwszender France24 stelde hij donderdag dat niet het hele leger achter de staatsgreep zou staan. Ook zei hij dat president Bazoum in goede gezondheid verkeerde.

Steunbetuigingen

Enkele honderden mensen die de coupplegers steunen, verzamelden zich donderdag voor het parlement in de hoofdstad Niamey, meldt persbureau Reuters. Sommige zwaaiden met Russische vlaggen en zongen anti-Franse slogans, uit onvrede met de invloed van Frankrijk, de voormalige kolonisator.

Het Westen heeft grote belangen in Niger, omdat het vanuit dit land strijdt tegen jihadistische groeperingen in de regio. Frankrijk en de VS hebben samen meer dan tweeduizend soldaten in Niger gelegerd. Sinds eind vorig jaar krijgt het land ook steun vanuit de Europese Unie in de strijd tegen jihadistisch terrorisme. Zo helpt Brussel met het opzetten van een trainingscentrum.

De belangen zijn alleen maar gegroeid sinds westerse landen hun troepen hebben teruggetrokken uit buurlanden Mali en Burkina Faso. Zo verkoos de regering in Mali, die in 2021 na een staatsgreep aan de macht kwam, samenwerking met het Russische huurlingenleger Wagner.

Westen veroordeelt couppoging

De couppoging is door Westerse landen, de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie scherp veroordeeld. Zo zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra ‘zeer bezorgd’ te zijn. Nederland ‘veroordeelt elke poging om de stabiliteit van Nigers democratische instituties te ondermijnen’ en wil dat de militairen hun couppoging staken. De president van buurland Benin is woensdag naar Niger gevlogen om te bemiddelen. Het is onduidelijk of deze gesprekken nog gaande zijn.

Donderdagmiddag zei kolonel Amadou Abdramane, een van coupplegers, in een toespraak op de staatstelevisie dat een Frans militair vliegtuig in Niger was geland. Daarmee zou Frankrijk de sluiting van het luchtruim, dat de militairen achter de staatsgreep woensdag hadden aangekondigd, hebben genegeerd. Onduidelijk is wat hiervan de gevolgen zullen zijn.

De coupplegende militairen verklaarden woensdagavond op nationale televisie dat ze de democratisch gekozen regering omver hebben geworpen vanwege ‘slecht bestuur’ en een ‘verslechterende veiligheidssituatie’. De grenzen zijn dicht en er geldt een avondklok in het land. Het gaat om de zevende couppoging in West- en Centraal-Afrika sinds 2020.

In Niger hebben sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960 vier geslaagde staatsgrepen plaatsgevonden. De afgelopen jaren was het er al onrustig: vlak voordat Bazoum in 2021 aantrad, werd al een poging gedaan zijn regering omver te werpen en afgelopen maart opnieuw, toen hij op bezoek was in Turkije.