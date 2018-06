Legeroefeningen Zuid-Korea en VS voorlopig opgeschort

De Amerikaanse president Donald Trump maakte direct na de top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore al bekend dat de 'provocatieve en dure' oefeningen voorlopig zouden worden gestaakt. Voor de Zuid-Koreaanse regering kwam dat als een verrassing.

De Amerikanen en hun Zuid-Koreaanse bondgenoten houden al jaren periodiek gezamenlijke legeroefeningen. Noord-Korea ziet die exercities als voorbereidingen voor een invasie.

Vorig jaar namen 17.500 Amerikaanse en ruim 50.000 Zuid-Koreaanse militairen deel aan de militaire oefeningen. Volgens Reuters wordt er bij die oefeningen overigens meer gebruik gemaakt van computersimulaties, dan van gevechtsacties in het veld met echte tanks en munitie.

Toekomst

Volgens het Pentagon zal er later deze week een ontmoeting plaatsvinden tussen de ministers van Defensie en de nationale veiligheidsadviseur van Trump waarin de kwestie zal worden besproken. 'We zijn nog steeds bezig met het coördineren van onze volgende acties. Er is nog geen definitieve beslissing genomen over eventuele latere oorlogsoefeningen', aldus woordvoerster Dana White van het Pentagon.