Legerchef Algerije wil president Bouteflika meteen vervangen

President Bouteflika en legerleider generaal Salah bij een ceremonie in Algiers, 27 juni 2012. Beeld EPA

Salah verwees naar artikel 102 van de grondwet, dat bepaalt dat de Constitutionele Raad het staatshoofd ongeschikt tot regeren kan verklaren in geval van langdurige ziekte. Het parlement moet zo’n besluit met tweederdemeerderheid bevestigen. Daarna neemt de voorzitter van de senaat de taken van de president over tot er binnen drie maanden verkiezingen zijn gehouden.

De bal ligt nu in het kamp van Bouteflika, die kan besluiten vrijwillig terug te treden, of in dat van voorzitter Tayeb Belaiz van de Constitutionele Raad. Belaiz is een goede vriend van de Bouteflika, maar er zijn de afgelopen dagen meer getrouwen geweest die afstand hebben genomen van de president. De raad kwam dinsdagavond in spoedzitting bijeen.

Steeds omvangrijker demonstraties

De verrassende stap van generaal Salah, een van de machtigste mannen van het land, volgt op ruim een maand van steeds omvangrijker demonstraties in Algiers en andere steden. De betogers eisten aanvankelijk dat Bouteflika, die al vier termijnen heeft gediend, zich zou terugtrekken als kandidaat bij de verkiezingen van 18 april. Gaandeweg echter zijn de eisen verbreed tot het verdwijnen van de hele corrupte kliek rond de president of zelfs van ‘het regime’ als zodanig.

‘In deze context werd het noodzakelijk’, zei Salah, ‘om een oplossing voor de crisis te vinden die tegemoet komt aan de gerechtvaardigde eisen van het Algerijnse volk en die niet strijdig is met de regels van de grondwet.’ De post van staatshoofd moet volgens hem per direct ‘vacant’ worden.

Bouteflika kondigde op 11 maart aan af te zien van een vijfde termijn. Voor de miljoenen demonstranten was dat echter volstrekt onvoldoende. De president zei namelijk ook de presidentsverkiezingen te willen uitstellen tot een nog te bepalen datum. Tot die tijd zou hij aanblijven en een nog te vormen Nationale Conferentie een nieuwe grondwet laten schrijven.

De president benoemde ook een nieuwe premier, zijn vertrouweling Noureddine Bedoui. Die zou vorige week al een regeringsploeg presenteren, maar daar is nog iets van terecht gekomen. Bedoui heeft grote moeite mensen bereid te vinden. Potentiële kandidaten worden liever niet geassocieerd met een impopulaire president die spoedig het veld kan ruimen. Aan een ministerspost in de periode ná Bouteflika valt meer eer te behalen.

Betogers achterdochtig

Door betogers in Algiers werd dinsdag met achterdocht gereageerd op de mededeling van generaal Salah, zo stelden verslaggevers van persbureau AFP vast. ‘Dit gaat ons niet uit de crisis halen’, zei de 24-jarige studente toerisme Oumeima Khellaf. ‘Het volk vraagt niet alleen om het vertrek van Bouteflika, maar dat van het hele systeem.’

Het voorstel van de legerchef ‘is slechts een poging tijd te winnen’, zei de 36-jarige elektricien Mohand Chertouk. ‘Zeker, het vertrek van Bouteflika kan het begin van een oplossing zijn, maar daar moet een diepgaande verandering op volgen. Anders zal de crisis voortduren.’

Een van de belangrijkste voormannen van de protestbeweging, de mensenrechtenadvocaat Mustapha Bouchachi, wees het voorstel van legerleider Salah dinsdagavond af. Tegen Huffpost Maghreb zei hij dat de bevolking een brede nationale regering wil, en niet de voortzetting van het bewind van een gesloten elite. ‘Het Algerijnse volk accepteert niet dat een symbool van de macht de overgangsperiode regelt.’