Leger Myanmar steekt dorp in brand, regime beschuldigt gewapende ‘terroristen’

Het dorp Kinma in Midden-Myanmar na brandstichting. Twee bewoners kwamen om, anderen waren de bossen in gevlucht. Beeld AP

De regering ontkent echter dat het leger verantwoordelijk is geweest voor de vernietiging van het dorp, dat zo’n achthonderd bewoners telde. Zij zijn op de vlucht geslagen. Volgens de staatstelevisie zaten ‘terroristen’ achter het afbranden dinsdag van Kinma.

De Britse ambassadeur in Myanmar veroordeelde het optreden van het leger, een van de ernstigste represaille-acties tegen de bevolking sinds militairen in februari de macht grepen. Zeker twee dorpelingen zouden zijn omgekomen omdat ze niet op tijd konden vluchten. ‘Berichten dat de junta een compleet dorp heeft afgebrand laten opnieuw zien dat het leger verschrikkelijke misdaden pleegt en geen respect heeft voor het volk van Myanmar’, aldus ambassadeur Dan Chugg in een tweet.

Sinds de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi aan de kant werd gezet en het leger weer de macht naar zich toetrok, wordt het militaire regime beschuldigd van grove mensenrechtenschendingen. Protesten worden hard de kop ingedrukt. Volgens een mensenrechtengroep zouden sinds februari 860 burgers zijn gedood.

Statement from British Ambassador: “Reports that the junta has burned down an entire village in Magway, killing elderly residents, demonstrate once again that the military continues to commit terrible crimes and has no regard for the people of Myanmar.“https://t.co/0lv8h3ts4D — UK in Myanmar 🇬🇧 (@ukinmyanmar) 16 juni 2021

Gewapend treffen

Van Kinma, dat ligt in het midden van Myanmar, zijn nog slechts enkele tientallen huizen over na de brand. Meer dan tweehonderd gingen in vlammen op, zo vertellen bewoners tegen het persbureau Reuters. Dit blijkt ook uit foto’s die Reuters in handen kreeg. De meeste bewoners zochten direct hun toevlucht in de omliggende bossen. Een deel van hen keerde woensdag weer terug waar de lijken werden ontdekt.

Volgens bewoners van het gebied zou het dorp in brand zijn gestoken na een treffen tussen gewapende tegenstanders van het regime en veiligheidstroepen. Hierbij zouden vijftien soldaten en agenten zijn gedood. Zij waren naar Kinma gekomen omdat ze op zoek waren een dorpeling die dagen eerder betrokken zou zijn geweest bij de beschieting van een woning van een overheidsfunctionaris die het regime steunt.

Grensregio's

Na het vuurgevecht, zo meldt het onafhankelijke persbureau Myanmar Now, werd het dorp in brand gestoken. Maar volgens een staatskrant zou een groep van zo’n ‘veertig terroristen’ brand hebben gesticht in een huis waarna het vuur zich snel verspreidde. Het leger werd in 2017, toen Aung San Suu Kyi nog aan de macht was, ook beschuldigd van het in brand steken van dorpen van de Rohingya-minderheid. Zo’n 700 duizend Rohingya sloegen toen op de vlucht en zochten hun heil in het buurland Bangladesh.

Het leger ontkende ook toen dat het verantwoordelijk was voor de vernietiging van de dorpen en beschuldigde de Rohingya ervan achter de brandstichtingen te zitten. De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over gewapende confrontaties van militairen met oppositiegroepen die lokale ‘milities’ vormen. De meeste gevechten zijn in de grensregio’s. Het toenemende geweld voedt de vrees dat het verzet tegen het militaire bewind zich ontwikkelt tot een guerrillastrijd en dat Myanmar volgens sommigen afglijdt naar een burgeroorlog.

Vorige maand kondigde de oppositie van het bewind aan dat een strijdmacht werd gevormd om zich te verzetten tegen ‘de aanvallen van het leger en het geweld van de autoriteiten tegen het volk’. Het was een nieuwe stap van de ‘regering van nationale eenheid’ (NUG) tegen het militaire bewind. Deze regering werd gevormd door parlementsleden die bij de staatsgreep aan de kant werden gezet.