Leger Myanmar arresteert secondant van afgezette regeringsleider

Legervoertuigen bij een blokkade van de weg naar het parlement van Myanmar in de stad Naypyitaw. Beeld AP

De 79-jarige Win Htein werd rond middernacht gearresteerd in het huis van zijn dochter, aldus een woordvoerder van de Nationale Liga voor Democratie, de partij waar Htein en Suu Kyi toe behoren. Vlak voor zijn arrestatie reageerde Htein op de coup: ‘Iedereen in het land moet zich zoveel mogelijk verzetten tegen de acties waarmee ze proberen onze regering te vernietigen.’

De Japanse bierproducent Kirin heeft inmiddels aangekondigd de samenwerking te stoppen met een conglomeraat in Myanmar dat nauwe financiële banden heeft met leger, waaronder generaal Min Aung Hlaing, die sinds de legercoup de nieuwe regeringsleider is. Het bedrijf stond onder druk van mensenrechtenorganisaties om de banden met Economic Holdings Public Company (MEHL) door te snijden. Volgens Kirin beheert MEHL, een investeringsfonds voor het leger.

Coup

Afgelopen maandag greep het leger de macht door regeringsleider Aung San Suu Kyi (75) en ruim twintig andere politici en activisten vast te zetten. Volgens het leger is bij de parlementsverkiezingen van november, die ruim werden gewonnen door de Nationale Liga voor Democratie van Suu Kyi, massaal fraude gepleegd, maar bewijs daarvoor ontbreekt.

Volgens de bierbrouwer heeft de coup ‘de fundamenten van de samenwerking aangetast’. ‘Gegeven de huidige omstandigheden zien we geen andere optie dan het beëindigen van onze samenwerking met MEHL.’

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch reageerde verheugd op de beslissing. ‘Andere buitenlandse bedrijven zouden dit voorbeeld snel moeten volgen.’

De Japanse biermaker investeerde sinds 2015 in een lokale brouwer van het conglomeraat, Myanmar Brewery. De waarde van de investering wordt geschat op ruim een miljard euro. De acquisitie volgde op het versoepelen van economische sancties tegen het regime Myanmar, dat in 2015 na vijftig jaar militaire dictatuur plaatsmaakte voor een burgerregering. De eerste vrije verkiezingen werden dat jaar ruimschoots gewonnen door de NLD van Suu Kyi.

Vrijdagmiddag (lokale tijd) protesteerden naar schatting vijfhonderd aanhangers van de NLD op de Dagon-universiteit in Yangon. De demonstranten, veelal studenten, zwaaiden tijdens de mars op de universiteitscampus met vlaggen van de Birmese Studenten Federatie. Een groep van honderd hoogleraren van de universiteit maakte bekend zich aan te sluiten bij een burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne.

Rohingya

De samenwerking van de brouwer met het conglomeraat was al controversieel sinds de massamoord in 2016 en 2017 van Myanmarese legereenheden op de Rohingya, een etnische minderheid in het land. Een VN-commissie concludeerde dat sprake was van etnische zuivering, met genocidale bedoelingen. Vorig jaar waarschuwde de VN dat bedrijven die zaken deden met MEHL het risico liepen bij te dragen aan mensenrechtenschendingen.

Het militaire regime lijkt zich vooralsnog weinig aan te trekken van internationale druk.

Sinds de staatsgreep zijn zeker 147 parlementariërs, activisten, ambtenaren en journalisten gearresteerd, zo berichtte de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP) in Myanmar. De meeste mensen die zijn opgepakt werkten als volksvertegenwoordiger of in het bestuursapparaat. Voor zover bekend zijn er veertien activisten onder de arrestanten.

De VN-Veiligheidsraad riep het leger van Myanmar donderdag nog op alle gevangen vrij te laten, inclusief Suu Kyi. De Raad maakte in de verklaring geen melding van een coup. China, dat goede banden heeft met het leger in Myanmar, steunde dat voorstel niet.

In Yangon werd voor de derde nacht op rij op luidruchtige wijze geprotesteerd tegen de militaire coup. Mensen sloegen op potten en pannen en automobilisten gebruikten hun claxons om herrie te maken.