Leger Israël valt Jenin met grof geweld aan: zeker 8 Palestijnen gedood bij grote militaire operatie

Rook stijgt op boven de dichtbevolkte steegjes van vluchtelingenkamp Jenin, waar het Israëlische leger maandag een grote militaire operatie is gestart. Beeld ANP / EPA

Bij de actie zijn zeker 8 Palestijnen gedood, en 50 anderen gewond geraakt – volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn zeker 10 van hen in levensgevaar. Een Israëlische militair raakte lichtgewond door de scherven van een granaat die een andere soldaat had gegooid. Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde de operatie ‘een nieuwe oorlog tegen onze weerloze burgers’.

Doelwit van Israël, dat Jenin ziet als een bolwerk van terroristen, was een commandocentrum van militante strijders in het hart van het kamp, waarvandaan de afgelopen maanden talloze aanslagen zijn uitgevoerd. Volgens het leger is er bij de inval een laboratorium ontdekt waar explosieven werden gemaakt, en zijn delen van een raketwerper in beslag genomen.

Zeer uitzonderlijk

Luchtaanvallen zijn op de Westelijke Jordaanoever zeer uitzonderlijk: in juni werden door Israël voor het eerst drones gebruikt, en vorige week is een aanvalshelikopter ingezet om een groep soldaten te ontzetten die in het nauw waren gedreven – maar dat was voor het eerst sinds de Tweede Intifada (begin deze eeuw). Het tekent de escalatie van het geweld in het gebied, waarbij ook veel burgerslachtoffers vallen.

Ook deze keer zaten burgers weer klem tussen het geweld. Het kamp bestaat uit een wirwar van straatjes: er zitten zo’n 14 duizend mensen opeengepakt op minder dan een halve vierkante kilometer. Inwoners lieten weten sms-berichten te hebben ontvangen van Israëlische telefoonnummers. Militanten werd hierin opgedragen zichzelf over te geven vanwege ‘de veiligheid van jezelf en anderen om je heen’, terwijl inwoners werd aangeraden binnen te blijven.

Aan het begin van de ochtend steeg dikke, zwarte rook boven de huizen op (afkomstig van autobanden die door inwoners in brand waren gestoken), vlogen er drones over het kamp en dreunde overal het geluid van explosies. Uit luidsprekers van moskeeën klonk de oproep om strijders te steunen. In sommige delen van het kamp was de elektriciteit afgesloten, en door de straten reden bulldozers van het Israëlische leger.

ג'נין לפנות בוקר. הפעילות נמשכת, גדוד ג'נין הודיע ש"לוחמי הארגון לא מתכוונים להניח את נשקם גם אם זה יעלה להם בחיים". נכון לעכשיו , שלושה הרוגים בג'נין ו13 פצועים, מתוכם שלושה קשה. בנוסף הרוג ברמאללה ליד מחסום בית אל שנפגע מכדור חי בראש בעימותים עם כוח של צה"ל. pic.twitter.com/r2oxP10985 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) 3 juli 2023

‘Het is echt oorlog’, zegt ambulancebestuurder Khaled Ahmed tegen persbureau Reuters. ‘Er werd aangevallen vanuit de lucht. Elke keer rijden we met vijf tot zeven ambulances naar binnen en komen vol met gewonden weer naar buiten.’

Aanval volgt op aanval

Geweld op de Westelijke Jordaanoever is niets nieuws, maar sinds vorig jaar volgt aanval op aanval, over en weer: invallen van het Israëlische leger, terroristische aanslagen op Israëliërs, en aanvallen op Palestijnse dorpen door kolonisten die in bezet gebied wonen. Verreweg het grootste aantal slachtoffers valt aan Palestijnse kant, dit jaar alleen al zeker 133 mensen. Aan Israëlische zijde zijn 25 mensen gedood.

Momenteel wordt Israël geregeerd door het meest rechtse kabinet ooit, en de druk op het leger om een grootschalige militaire operatie uit te voeren was groot. Gevreesd wordt echter dat de militaire escalatie alleen maar nog meer geweld oproept: het vredesproces heeft niets opgeleverd, er komen meer en meer nederzettingen in bezet gebied en gefrustreerde Palestijnse jongeren zien gewapend verzet als hun enige optie.

Een belangrijk deel van dit verzet komt uit het vluchtelingenkamp bij Jenin, een soort getto dat in de jaren vijftig is verrezen aan de rand van de stad in het noorden van de Westelijke Jordaanoever. Er zijn verschillende militante groeperingen actief, zoals Islamitische Jihad en Hamas, en honderden van hun strijders werken samen in het Jenin-bataljon. Ook de Palestijnse Autoriteit kan het kamp nauwelijks betreden.