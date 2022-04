Leger heeft kazerne nodig voor oefeningen: honderden Afghaanse vluchtelingen weg uit opvang Zoutkamp

Een medewerkster van het COA selecteert in augustus in Zoutkamp kleding voor de vluchtelingen die weldra zullen arriveren. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigd aan persbureau ANP na berichtgeving van RTV Noord. Het is nog onbekend waar Afghaanse vluchtelingen zullen worden opgevangen. Defensie en de gemeente Het Hogeland zeggen geen extra locaties beschikbaar te hebben voor opvang. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan nog niks zeggen over alternatieve opvang.

In de kazerne verblijven op het moment voornamelijk ambassademedewerkers, tolken en hun familieleden die in augustus naar Nederland werden gehaald nadat de Taliban de macht in Afghanistan had overgenomen. De noodlocatie in Zoutkamp was de eerste opvang voor de Afghaanse vluchtelingen.

Oorlog Oekraïne speelt rol bij sluiting kazerne voor vluchtelingen

Het ministerie had de kazerne in eerste instantie voor een maand aangeboden als noodopvang, maar verlengde die periode meerdere malen. Tussendoor moesten de Afghaanse evacués al enkele weken verhuizen om plaats te maken voor asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Een woordvoerder van Defensie laat weten dat speelt de oorlog in Oekraïne een rol in het besluit om de kazerne weer in gebruik te nemen voor militaire oefeningen: ‘De situatie in Oost-Europa noopt ons daar nu urgenter in te zijn.’

De sluiting van de Nassaukazerne in Zoutkamp komt bovenop de al verwachte sluitingen van andere tijdelijke locaties, waardoor de druk op het COA toeneemt. ‘Er zijn hard extra plekken nodig’, laat een woordvoerder van ministerie van Justitie en Veiligheid aan het ANP weten. Maar een pasklare oplossing is er nog niet. ‘Daarom hebben we het Veiligheidsberaad gevraagd die zoektocht te coördineren’, aldus de woordvoerder.