Leger en milities Soedan tekenen voorlopig akkoord over humanitaire hulp

Rook stijgt op boven de Soedanese hoofdstad Khartoem tijdens bombardementen begin mei. Ook donderdag werd er weer gevochten in de stad. Beeld REUTERS

De Saoedi-Arabische nieuwszender Asharq meldde donderdagavond dat de partijen in de overeenkomst ook hebben vastgelegd dat een staakt-het-vuren in Soedan een prioriteit voor ze is, maar bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spraken dat later tegen. Volgens hen gaat het akkoord alleen over humanitaire hulp en liggen de partijen nog ver uit elkaar in het vredesoverleg.

Het Soedanese leger en de RSF voeren sinds afgelopen weekend gesprekken in Jeddah in Saoedi-Arabië.

Vorige maand braken zware gevechten uit in het Oost-Afrikaanse land. In de hoofdstad Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden gewapende milities van de RSF en het regeringsleger tegen elkaar. Er werd een paar keer een wapenstilstand afgesproken, maar die werden ook telkens geschonden. Ook donderdag werd er in de hoofdstad Khartoem en in omliggende steden Bahri en Omdurman gevochten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn meer dan 600 mensen gedood bij de gevechten en meer dan 5000 gewonden gevallen. Volgens het Soedanese ministerie van Gezondheid zijn in de westelijke regio Darfur minstens 450 mensen om het leven gekomen.

Volgens VN-cijfers zijn 700.000 mensen op de vlucht voor het geweld. Daarvan zijn er 150.000 gevlucht naar buurlanden.