Legendarische onderzoeksjournalist bevestigt teloorgang met artikel over opblazen Nord Stream

Wie blies vorig jaar september Nord Stream 1 en 2 op, de gaspijpleidingen in de Oostzee die West-Europa jarenlang van spotgoedkoop Russisch gas hebben voorzien? Rusland zelf, vermoedden veiligheidsexperts al snel. Met dit straf staaltje autosabotage zou president Vladimir Poetin de ontwrichting beogen van westerse landen die volgens hem aan de verkeerde kant staan in de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Begin februari werd in een artikel van ruim 5.200 woorden een nieuwe verdachte aangewezen: een eliteteam van Amerikaanse diepzeeduikers.

Auteur van het opzienbarende artikel is Seymour Hersh, een legendarische onderzoeksjournalist. Hersh dankt zijn mythische status aan een reeks artikelen over de oorlogsmisdaden van het Amerikaans leger in de jaren zestig in Zuid-Vietnam. Hersh’ spitwerk, ingegeven door een diep wantrouwen jegens de propagandapraatjes van de Amerikaanse autoriteiten, was van beslissende invloed op de publieke opinie over de Vietnam-oorlog. In 2004 werd Hersh’ plek in het journalistieke pantheon bezegeld toen hij de martelpraktijken onthulde van Amerikaanse soldaten in de Iraakse Abu Ghraibgevangenis.

Dus als Hersh schrijft dat niet Rusland, maar Amerika achter het opblazen van Nord Stream 1 en 2 zit, wordt er geluisterd. Volgens Hersh zou een gespecialiseerd onderdeel van de Amerikaanse marine vorig jaar juni, in het diepste geheim, explosieven hebben aangebracht op de gaspijpleidingen. Drie maanden later zouden de bommen met de presidentiële goedkeuring van Joe Biden tot ontploffing zijn gebracht. Doel: Rusland dwarsbomen, dat middels gasleveringen aan een geopolitieke opmars bezig was.

Eén bron

Er was alleen één probleem met Hersh’ artikel: hij baseert zich op maar één bron, volgens hem ‘een directe bron met kennis van de operatie’. ‘Complete fictie’ reageerde het Witte Huis. Ook veelzeggend: een bevestiging van Hersh’ bewering bleef uit in andere media. Onder zijn collega’s heerste vooral meewarigheid over de ogenschijnlijke teloorgang van een journalistieke reputatie.

Het is niet de eerste keer dat Hersh op de proppen komt met een wilde, maar oncontroleerbare claim. Eerder al baarde hij opzien met sterke verhalen over Osama bin Laden (die zou jarenlang onder huisarrest van Pakistaanse autoriteiten hebben gestaan) en de burgeroorlog in Syrië (niet president Assad zette dodelijke chemische wapens in, maar rebellengroeperingen, aangestuurd door Turkije). Experts ontkrachtten wijd en zijd beide verhalen en sloegen diepe deuken in Hersh’ geloofwaardigheid.

En dat terwijl Hersh al heel vroeg in zijn carrière leerde dat een journalist niets zomaar voor waar aan moet nemen. ‘Check alles, zelfs als je moeder zegt dat ze van je houdt’, kreeg Hersh als leerlingjournalist te horen op de burelen van City News, een lokale krant in zijn geboortestad Chicago.

Als kind van nauwelijks geschoolde Joodse immigranten uit Litouwen en Polen was een carrière in de journalistiek niet de meest voor de hand liggende beroepskeuze voor Hersh. In zijn memoires Reporter schetst Hersh een moeilijke jeugd in de ‘lagere middenklasse’, met ouders die een wasserette runden. Nog zwaarder werd het voor Hersh toen zijn vader op jonge leeftijd overleed en hij, als oudste man des huizes, de wasserette moest overnemen om voor zijn zieke moeder te kunnen zorgen.

Dat Hersh alsnog een weg omhoog vond uit deze misère was dankzij een onstuitbare intelligentie – hij scoorde extreem hoog op IQ-tests – en een paar toevallige, maar bepalende ontmoetingen. Via een zo’n ontmoeting belandde hij op de prestigieuze University of Chicago, en dankzij een andere vond hij een ingang in de journalistiek.

Scepsis van collega’s

In de eerste jaren in de journalistiek leerde Hersh dat zijn beroepsgenoten wel erg makkelijk buigen voor de autoriteiten. Nergens werd dat voor Hersh meer duidelijk dan in de jaren zestig, toen Amerika oorlog voerde in Vietnam. Hersh, een levenslange freelancer met bronnen overal, kreeg op een dag een tip van een bevriende advocaat. Die vertelde hem dat het Amerikaanse leger, ver uit het zicht van de media, een soldaat voor de krijgsraad had gesleept wegens oorlogsmisdaden – een aanwijzing dat het opgepoetst verhaal van de autoriteiten over een politiek en moreel rechtvaardige oorlog niet klopte.

De tip leidde tot Hersh’ artikelenreeks over het Zuid-Vietnamese dorp My Lai, waar jonge Amerikaanse soldaten beestachtig hadden huisgehouden. Ze maaiden meer dan honderd mannen, vrouwen en kinderen met mitrailleurs neer. In eerste instantie reageerden collega-journalisten vooral met scepsis op deze onthulling.

‘De onderliggende boodschap was duidelijk’, schrijft Hersh in Reporter. ‘Amerikaanse soldaten verkeerden vaak in de positie dat ze moeten schieten of anders zelf slachtoffer worden. Wie was ik om zo’n hard oordeel te vellen over de oorlog?’

Hersh kreeg de sceptici uiteindelijk aan zijn kant toen hij een nieuwe bron vond, een jonge soldaat die aanwezig was bij de slachting en als eerste de legerleiding hierover had ingelicht. Hersh zou een jaar later de Pulitzerprijs winnen, zijn wantrouwen jegens de autoriteiten en collega-journalisten, zou alleen maar verdiepen.

Volgens zijn critici is de scepsis die Hersh tot zo’n uitzonderlijke journalist maakte, inmiddels doorgeslagen in een vorm van complotdenken. Hersh blijkt daar vooralsnog niet van onder de indruk, liet hij weten in een interview met het radicaal-linkse blad Jacobin. Hij gelooft dat hij op den duur gelijk zal krijgen. ‘Door de jaren heen werden de verhalen die ik schreef uiteindelijk altijd geaccepteerd.’