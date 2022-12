Legendarisch gratis festival Parkpop slaat een jaartje over, de kas is leeg

De Haagse band Di-rect treedt op tijdens de veertigste editie van Parkpop, in juni dit jaar. Beeld Paul Bergen / ANP

Meer dan honderdduizend mensen kwamen in de jaren tachtig en negentig al snel naar Parkpop. Maar die hoogtijdagen zijn voorbij en de kas is leeg. Het gratis popfestival, opgezet in 1981, heeft de editie van 2023 moeten schrappen, zegt festivaldirecteur Guus Dutrieux (68).

‘We hadden de gemeentesubsidie en locatievergunning al aangevraagd. Maar de kosten zijn sinds de pandemie te hoog geworden. We moeten gaan herijken en kijken of we het festival in 2024 op een andere manier weer kunnen organiseren.’

Parkpop leed al jaren verlies. In 2018 vond Dutrieux in Mojo Concerts, de grootste concertpromotor van Nederland, een zakenpartner die bereid bleek tot grote investeringen. ‘Uit sympathie hebben we dat gedaan, ook omdat we natuurlijk muziekdieren zijn en van avontuur houden’, zegt Mojo-directeur John Mulder. ‘Maar ik wist al wel dat we er geen pensioen voor het hele bedrijf uit zouden halen.’

Malieveld

Het festival werd in juni dit jaar verplaatst van het Zuiderpark naar het Malieveld, vlak bij het Centraal Station. Een geslaagde zet, want het vergrijzende Parkpop trok daardoor een jonger publiek uit het hele land, dat meer geld uitgaf. Maar het verlies liep wederom in de tonnen. ‘We konden ons die verliezen niet langer permitteren’, zegt Mulder. ‘Ik heb Guus dat meteen al laten weten.’ Dutrieux kreeg de begroting daarna niet meer rond.

Parkpop trok de eerste decennia publiek uit het hele land, zegt Dutrieux. ‘Er waren toen nog niet zoveel popfestivals, nu zijn dat er jaarlijks enkele duizenden.’ Het neerzetten van een goed internationaal programma bleek in die jaren mede mogelijk, omdat artiesten een ander verdienmodel hadden. Ze moesten het vooral hebben van plaatverkoop en hoopten die aan te zwengelen met optredens op festivals waar duizenden mensen kwamen. ‘Parkpop was in de jaren tachtig een springplank voor artiesten, en de platenmaatschappijen investeerden in de programmering.’

Ingezakte plaatverkoop

Maar met het inzakken van de plaat- en cd-verkoop is de balans veranderd. Artiesten verdienen nu juist hun geld met optreden, zegt Mulder van Mojo. De concertpromotor heeft ‘sinds het begin al een warme band’ met Parkpop, maar twijfelde in 2018 of een gratis festival met een groot internationaal programma nog wel haalbaar was. De stijging van de kosten na de pandemie doet het evenement nu de das om. ‘Van generatoren tot hekjes tot personeel is alles vorig jaar gemiddeld 20 procent duurder geworden. Daar komt dit jaar naar schatting nog eens 15 procent bovenop.’

Dutrieux heeft begrip voor het vertrek van Mojo uit Parkpop BV. ‘Ik wist dat Mojo zou evalueren, maar had niet verwacht dat ze zich nu zouden terugtrekken. Ik begrijp het wel, en we hebben een geweldige partner aan ze gehad.’ Hij gaat zich bezinnen op de vraag hoe Parkpop nu kan doorgaan. Mogelijk wordt het een betaald festival. ‘Maar dat moet voor iedereen betaalbaar zijn en mag dus geen 65 euro gaan kosten. Voor nu zijn we een partner kwijt. Als je zo doorgaat, stoot je weer je neus en is het over. Liever een jaartje overgang. Van het definitieve einde van Parkpop is geen sprake.’