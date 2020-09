Lege doodskisten en spoken moeten Indonesiërs bewustmaken van coronagevaar

Beeld AFP

‘Dit is wat er gaat gebeuren als je besmet raakt met covid-19’, kreeg de overtreder van de mondkapjesplicht te horen toen hij in de kist ging liggen. De minuut in de kist was een alternatief voor de gebruikelijke straffen die op het overtreden van de coronaregels staan: een taakstraf van een uur, waarbij de overtreder openbare voorzieningen moet schoonmaken, of een boete van 250.000 roepie (ongeveer 14 euro).

Bij veelplegers lopen deze sancties op. De man in de kist zei later dat hij geen geld had voor de boete. Daags na het voorval meldde de politie van Jakarta dat het om een ‘improvisatie’ ging en ze het niet nogmaals als straf zullen toepassen. Deze straf was dus een uitzondering, maar in Jakarta worden steeds vaker doodskisten gebruikt om burgers te wijzen op de gevaren van het coronavirus.

Half augustus werd een doodskist op een druk kruispunt in Jakarta geplaatst, vergezeld door een mannequin in een beschermend pak. Op de kist staat ‘slachtoffer van covid-19’, met daaronder de statistieken uit het stadsdeel. Ook lopen er ‘begrafenisstoeten’ met lege doodskisten door de miljoenenstad, die met een kwart van de gevallen het epicentrum vormt van de corona-uitbraak in de archipel.

Lokale overheden hopen dat onorthodoxe maatregelen om mensen bewust te maken van de gevaren van covid-19 hun vruchten afwerpen. Beeld REUTERS

Indruk maken

‘Mensen begrijpen de gevaren van covid-19 niet’, zei Ricky Mulyana tegen persbureau Reuters. Mulyana, een ambtenaar uit Jakarta, begon vorige week met een dagelijkse begrafenisstoet door de straten van de stad. Met drie collega’s in beschermende pakken draagt hij een kist door de straten. Anderen houden borden omhoog met aansporingen tot afstand houden en het dragen van mondkapjes.

Op andere plekken in de stad hijst men de kist op een auto, of wordt de stoet vergezeld door een ‘pocong’: een spook dat vastzit in een lijkwade. De landelijke gezondheidsorganisatie juicht het initiatief toe. ‘Zoiets maakt indruk’, zei een woordvoerder. De lokale overheid hoopt dat deze onorthodoxe maatregelen hun vruchten afwerpen.

Indonesië is zwaar getroffen door het coronavirus en het aantal besmettingen blijft oplopen. Vrijdag werden er voor de derde dag op rij meer dan 3.000 besmettingen gemeld. Dat brengt het totaal in het land met 267 miljoen inwoners op bijna 188.000 besmettingen met het virus. Bijna 8.000 mensen zijn er inmiddels aan overleden, het hoogste dodental in Zuidoost-Azië.

Men vermoedt dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen, omdat er weinig getest wordt. De reactie van de overheid is op sommige plekken laks, bijvoorbeeld door lokale bestuurders die alternatieve geneeswijzen promoten. Hoewel het aantal gevallen oploopt, versoepelde Indonesië onlangs een deel van de maatregelen om economische schade te beperken.