Lega en de Vijfsterrenbeweging slaan de handen in een: Italië krijgt na lang wachten toch een regering

De klucht is ten einde, Italië krijgt toch een regering. Donderdagavond sloten de populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega alsnog een akkoord over hun nieuwe Regering van Verandering, die alsnog zal worden geleid door de 53-jarige advocaat Giuseppe Conte, en die alsnog van plan is ruim 100 miljard euro extra uit te geven.

De vlaggen hangen uit bij het presidentiële paleis in Rome Foto ANP

Zondag leek Conte nog uitgespeeld omdat de president niet kon leven met Paolo Savona als minister van Financiën vanwege zijn te radicale opvattingen over de euro. Diezelfde Savona wordt nu minister van Europese Zaken.

Wel, niet, wel, niet, wel. Het leek deze week alsof er een draaideur was geïnstalleerd in het presidentieel paleis in Rome, gevuld met populisten en technocraten die dan weer wel, dan weer niet of toch weer wel de nieuwe premier mochten worden.

Een korte bloemlezing: zondagmiddag gaat kandidaat-premier Conte naar de president om zijn lijst met ministers in te leveren. President Sergio Mattarella keurt de lijst echter af. Hij is bang dat de beoogde minister van Financiën het land uit de euro zal duwen en voor paniek zorgt op de financiële markten.

Eerder deze week

Maandag: Mattarella vraagt de behoudende econoom Carlo Cottarelli premier te worden van een technocratisch tussenkabinet. Cottarelli accepteert en gaat op zoek naar ministers. De Lega en de Vijfsterrenbeweging zeggen een regering van Cottarelli echter direct weg te stemmen, waardoor nieuwe verkiezingen de enige optie lijken. Dinsdag: de financiële markten raken alsnog in paniek omdat beleggers weten: bij nieuwe verkiezingen worden de populistische partijen alleen maar groter.

Woensdag: de president meldt in een verklaring dat er toch ‘nieuwe mogelijkheden voor de geboorte van een politieke regering’ zijn. Donderdag: Cottarelli levert zijn opdracht om een regering te vormen weer in. De Lega en de Vijfsterrenbeweging gaan het toch samen proberen. De draaideur van de president stopt definitief bij Giuseppe Conte, die nu toch echt de achtenvijftigste premier van Italië wordt.

Minister van Europese Zaken

Opvallend is de rol van Paolo Savona in de nieuwe regering. President Mattarella blokkeerde de Lega-Vijfsterrenregering in eerste instantie omdat de 81-jarige Savona ooit zei dat de euro een ‘historische vergissing’ is en bovendien meeschreef aan een geheim ‘plan b’ om Italië uit de eurozone te loodsen.

Hoewel Savona niet langer minister van Financiën wordt - in plaats daarvan is de centrumrechtse economieprofessor Giovanni Tria (69) naar voren geschoven - is dat nauwelijks als knieval naar de president te zien. Savona wordt nu de minister van van Europese Zaken.

Dat is evenzo opmerkelijk omdat Savona uitgesproken eurosceptisch is en zeer anti-Duits. Hij schreef onlangs: ‘Duitsland heeft zijn visie over de eigen rol in Europa niet meer aangepast sinds het einde van het nazisme, ook al gebruiken ze niet langer militaire macht om die rol op te leggen’.

President Sergio Mattarella staat de pers te woord nadat Giuseppe Conte weigerde Paolo Savona als minister van Economische Zaken te accepteren. Foto ANP

Dat Mattarella nu wel akkoord gaat met Savona, zal deels te maken hebben met de paniek op financiële markten die ondanks zijn veto van zondag alsnog uitbrak. Omdat ook de peilingen lieten zien dat de rechts-populisten alleen maar groeiden, was de keuze voor Mattarella als volgt: of toch akkoord gaan met deze regering, of de komende maanden miljarden euro’s verliezen en na nieuwe verkiezingen alsnog eindigen met een regering die zeer anti-Europees is.

De regering-Conte wordt vrijdagmiddag vier uur ingezworen. Lega-voorman Matteo Salvini wordt vicepremier, net als Luigi Di Maio van de Vijfsterrenbeweging. Begin volgende week volgt de benodigde vertrouwensstem in het Italiaanse parlement, waarna de eerste volledig populistische regering van West-Europa, drie maanden na de verkiezingen, alsnog een feit is.