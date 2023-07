Leeuwenlockdown Berlijn blijft van kracht, jagers zoeken door

De politie zoekt in Kleinmachnow naar de loslopende leeuwin. Beeld ANP / EPA

Rond middernacht kreeg de politie melding dat een leeuwin een wild zwijn achtervolgde. Daarvan zijn ook videobeelden gemaakt. Vervolgens zijn de autoriteiten uitgerukt met helikopters die beschikken over hittecamera’s. Ook zijn er twee jagers op pad gestuurd met verdovingsgeweren. Ze worden ondersteund door dierenartsen.

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt als de jagers het dier in het vizier krijgen. Officieel zou het beest verdoofd en gevangen moeten worden, maar een woordvoerder van de politie geeft aan dat er bij dreigend gevaar ook aan andere mogelijkheden wordt gedacht.

Het is volstrekt onduidelijk waar het dier vandaan komt. De politie zegt contact te hebben gehad met circussen, dierentuinen en opvanglocaties voor wilde dieren, maar niemand mist een leeuwin. Ook zijn er geen aanwijzingen dat iemand in de buurt het beest als huisdier hield.

De zoektocht concentreert zich in Kleinmachnow, een zuidelijke voorstad van Berlijn. Ook inwoners van Stahnsdorf en Teltow zijn opgeroepen om binnen te blijven. Dat betekent dat de leeuwenlockdown zo’n 60 duizend mensen treft. Ook in het zuiden van Berlijn wordt gewaarschuwd voor het ontsnapte dier. Inwoners worden via luidsprekers op straat op de hoogte gesteld.

De plaatselijke omroep RBB meldt dat het dier verschillende keren gesignaleerd is. Mogelijk bevindt de leeuwin zich in een bos bij de stad. Inwoners die de leeuwin zien, worden opgeroepen de politie te bellen.