Leeuwen uit Syrië, beren uit Irak: hier vinden getraumatiseerde dieren een veilig thuis

Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Voor de 12-jarige Lula zijn de dagen overzichtelijk. Luieren in de zon, spelen bij de waterbak en vandaag: lunch met een blaadje sla. Lula is een bruine beer. Jarenlang was ze een bezienswaardigheid in de dierentuin van de Iraakse stad Mosul, totdat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan de macht kwam. In de jarenlange oorlog die volgde, dreigden de beesten te verhongeren en begonnen ze elkaar op te eten. Alleen Lula overleefde, broodmager, samen met een mannetjesleeuw.

Ze werden geëvacueerd: de leeuw naar Zuid-Afrika, Lula naar Al-Ma’wa, een uitgestrekte en beboste heuvel van 110 hectare in het noorden van Jordanië. Géén dierentuin, zoals bedrijfsleider Moustafa Khraisat (28) benadrukt, maar een reservaat. ‘Het enige van zijn soort in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.’ De dieren hebben geen kooien maar leefgebieden. Ze komen voor hun rust. Bezoekers kopen voor omgerekend 7 euro een kaartje, maar moeten het risico voor lief nemen dat de dieren zich niet laten zien.

Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Een rondleiding door Al-Ma’wa is tegelijk een tour langs de brandhaarden van de Arabische wereld. Er zijn leeuwen en beren uit Syrië, Irak en de bezette Gazastrook. Vaak begint hun evacuatie met een noodkreet op sociale media. Wie komt ze redden? Met geld van de in Oostenrijk gevestigde dierenrechtenorganisatie Four Paws worden de reddingsoperaties op poten gezet. In het geval van Lula viel dat niet mee: ze stond dagenlang in een krat bij een checkpoint, wachtend tot het Iraakse leger toestemming gaf voor de doortocht. ‘Ze kwam met stress aan’, zegt Khraisat, ‘maar die is helemaal verdwenen.’

Vluchten voor helikopters

Pang-pang-pang. Tussen de heuvels echoën geweerschoten. ‘Een militaire basis’, zegt Khraisat. De dieren hebben er volgens hem geen last van. Heel anders is dat wanneer er helikopters overvliegen. ‘We hebben twee beren uit Aleppo. De eerste maanden vluchtten ze bij dat geluid meteen hun hok in, en begonnen ze op de deuren te bonken.’ De vatenbommen die jarenlang op Aleppo neerkwamen, werden uit helikopters geworpen.

Al-Ma’wa werkt met een jaarbudget van een half miljoen euro, afkomstig van zowel Four Paws als een stichting van de Jordaanse prinses Alia bint Hussein. Niets wordt aan het toeval overgelaten: experts stellen voor ieder beest een dieet vast. De leeuwen krijgen behalve karkassen ook supplementen (‘predator powder’) uit Engeland. Khraisat: ‘Pas op dat je niet te liefdevol wordt, zeg ik tegen de verzorgers. Ook al zijn ze nog zo speels, ze kunnen zomaar je hand afbijten.’

Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Over de werkwijze van dierentuinen in het Midden-Oosten is hij niet te spreken. Een van de leeuwen onderging na aankomst in Al-Ma’wa drie zware operaties, nadat een directeur van een Gazaanse dierentuin haar met een heggenschaar had ontklauwd. ‘Hij wilde dat de kinderen met haar konden spelen.’

Illegale handel

In de felle middagzon is de bedrijfsleider alweer doorgelopen, voorbij twee wilde rattenslangen verstrengeld in een paringsdans. ‘Scar!’, roept hij bij een metershoog hek. ‘Scar, waar ben je? Hebben jullie hem gezien?’ Na enig dralen stelt hij vast dat de bejaarde hyena vandaag wil slapen.

Van de bijna zeventig dieren in Al-Ma’wa komt bijna de helft niet uit de oorlog, maar uit het illegale circuit. ‘Er is een wereldwijde handel in tijgers, leeuwen, noem maar op’, zegt Marek Trela (68), de Poolse directeur. ‘Aan tijgerbotten valt grof geld te verdienen: veel mensen denken dat die een geneeskrachtige werking hebben. In China en Vietnam wordt het gal van beren gebruikt in homeopathische middeltjes.’

Lula de beer uit Irak rust uit in het Al Ma'wa reservaat in Jordanië. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Illegaal verhandelde leeuwen duiken op in buurland Saoedi-Arabië, waar de nouveaux riches met gemak 5- à 10 duizend euro neertellen voor een welpje. Op Instagram en TikTok kun je de eigenaars bezig zien, stoeiend met kapucijnapen, leeuwen en tijgers. Ze hebben honderdduizenden volgers. ‘Ze zien dat als normaal’, moppert Khraisat. ‘Daarin schuilt het gevaar. Het zijn wilde dieren, die moet je niet als huisdier houden.’

De fascinatie met leeuwen gaat volgens hem eeuwen terug. In de verzen van Ahmed Al-Mutanabbi, de grote dichter uit het Abbasidenrijk, is de leeuw een symbool van kracht en mannelijkheid. Tijdgenoot Ibn Khalawayh (gestorven in 980) verzamelde vierhonderd verschillende benamingen voor de koning van het dierenrijk, variërend van ‘de sublieme’ tot ‘hij wiens taal ongemanierd is’.

Afhankelijk van mensen

De autoriteiten in Jordanië treden als een van de weinigen in de regio op tegen de illegale handel. De politie heeft er een speciale eenheid voor. Agenten doen zich voor als kopers wanneer een wild dier opduikt op sociale media. Vijf jaar geleden bijvoorbeeld, toen een Jordaniër online een krokodil aanbood. De politie-in-burger vroeg om zijn papieren, waarna de man een pistool trok en een agent doodschoot. De dader zit een levenslange celstraf uit.

Is er een weg terug voor de beren en leeuwen uit Aleppo en Mosul? Khraisat schudt het hoofd. ‘Syrië ligt in puin, Irak is ingewikkeld.’ Belangrijker: de dieren zijn door de jaren heen volledig afhankelijk geworden van mensen. In het beste geval zou berin Lula naar de bossen van Noord-Turkije kunnen, het enige gebied waar haar soort nog in het wild voorkomt. Toch gaat dat niet gebeuren. Khraisat: ‘Ze zou het niet overleven.’

Hij en zijn collega’s zien educatie als de sleutel. ‘We willen een mentaliteitsverandering. We gaan langs bij scholen met de boodschap: dieren horen in het wild, niet in een kooi.’ In een ideale wereld zonder oorlog kan het reservaat worden opgeheven. Tot die tijd kan Lula er onbekommerd luieren.