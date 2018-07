Leesvoer in Trump-soap: ministerie van Justitie in VS geeft 400 pagina's dik afluisterverzoek FBI vrij

Het hardste nieuws was de vrijgave (door het Amerikaanse ministerie van Justitie) zaterdag van een afluisterverzoek van de FBI. In dit document van vierhonderd pagina’s uit oktober 2016 vraagt de FBI aan een speciale spionagerechtbank om Carter Page te mogen afluisteren, een voormalige medewerker aan de Trump-campagne. Die was in de verkiezingszomer naar Moskou afgereisd, en dat had verdenkingen opgeroepen – temeer daar Page al langer verdachte contacten met de Russen had.

Dit FISA-verzoek (genoemd naar de Foreign Intelligence Surveillance Act) was de basis van Republikeinse verdachtmakingen aan het adres van de FBI en de ‘Deep State’, eerder dit jaar. Hun belangrijkste punt was dat het verzoek was gebaseerd op het Steele-dossier, het rapport van een Britse voormalige spion met beschuldigingen jegens de Trump-campagne, dat door de Democraten is gefinancierd. De FBI zou die politieke oorsprong hebben verzwegen. Daarmee, vinden de Republikeinen, is het hele onderzoek van Robert Mueller naar de Russische banden van Trump besmet.

De Republikeinen maakten er een heel schouwspel van. Afgevaardigde Devin Nunes stelde een memo op met deze theorie, dat eerst ‘classified’ was maar door Trump werd vrijgegeven, en tot boze commentaren leidde in conservatieve media. De Democraten stelden een eigen memo op, met een andere interpretatie.

Nu blijkt dat Nunes zaken heeft verdraaid. Het FISA-verzoek maakt expliciet (een pagina lang) melding van de politieke oorsprong van het Steele-dossier. Ook maakt het document, tussen de onleesbaar gemaakte passages door, melding van Russen met wie Page contact had gehad – wat erop duidt dat de FBI meer redenen had om Page af te luisteren.

Ook de logica van Nunes’ verdachtmakingen rammelt. De FBI diende het FISA-verzoek in in oktober 2016. Page was toen, volgens de Trump-campagne zelf, al geen medewerker meer van de Trump-campagne. Bovendien was de FBI al veel eerder een onderzoek naar de Russische banden van de Trump-campagne gestart. De theorie dat het Mueller-onderzoek dus met een Democratische aanval op een Trump-campagnemedewerker zou zijn begonnen, klopt niet.

Desalniettemin ziet Trump alles nog steeds anders. ‘Ziet er meer & meer naar uit dat de Trump Campagne illegaal werd bespioneerd (surveillance) ten bate van Crooked Hillary Clinton en de Democratische partij’, twitterde Trump zondagochtend. ‘Republikeinen moeten hard zijn nu. Illegale oplichterij!’

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam! Donald J. Trump

In een andere tweet zegt hij: ‘Dit is zo slecht dat ze moeten kijken naar de rechters die dit allemaal hebben goedgekeurd. Het schreeuwt je in het gezicht, zo slecht is dit. Dit hele FISA-bedrog dat tot de gemanipuleerde Heksenjacht van Mueller heeft geleid!’ De rechters op wie hij doelt zijn alle vier aangesteld door Republikeinse presidenten.

Andrew McCarthy - “I said this could never happen. This is so bad that they should be looking at the judges who signed off on this stuff, not just the people who gave it. It is so bad it screams out at you.” On the whole FISA scam which led to the rigged Mueller Witch Hunt! Donald J. Trump

Maria Boetina

Intussen breidt ook het verhaal rond Maria Boetina zich uit. De Russin, die is gearresteerd op verdenking van activiteiten als geheim agent, blijkt meer contacten te hebben gelegd dan alleen met de wapenclub NRA en de Republikeinse partij (soms stelde ze seks voor als tegenprestatie). Volgens persbureau Reuters had ze in 2015 ontmoetingen met hoge bestuurders van de Amerikaanse Centrale Bank en het ministerie van Financiën, om de Amerikaans-Russische economische relaties te bespreken.

De bijeenkomsten waren georganiseerd door het Center for the National Interest, een pro-Russische denktank in Washington. Wat er is besproken en waar dat toe heeft geleid is niet bekend – een van de mogelijkheden is dat het nergens toe heeft geleid.

150 duizend dollar voor roddelblad

Intussen is ook het plot rond Trump, zijn mogelijke affaires en zijn advocaat en fixer Michael Cohen een stap verder. Vrijdag onthulde The New York Times dat Cohen een gesprek met Trump heeft opgenomen, waarin ze, twee maanden voor de verkiezingen, het idee opperen om 150 duizend dollar te betalen aan de National Enquirer, een Amerikaans roddelblad.

Dat blad had 150 duizend dollar betaald aan Karen McDougal, voor een verhaal waarin het Playboy-model beweert in 2006 en 2007 een lange affaire te hebben gehad met Trump. Het blad heeft dat verhaal nooit geplaatst. Trump en Cohen overwegen dus in feite die rechten ‘over te nemen’, kennelijk om er zeker van te zijn dat het niet in de publiciteit zou komen. Betalingen om negatieve informatie uit de publiciteit te houden gelden als campagnebijdrage, en moeten worden gemeld.

Trump reageerde boos zaterdagochtend. ‘Onbegrijpelijk dat de regering inbreekt in een advocatenkantoor (vroeg in de ochtend) – bijna ongehoord. Nog onbegrijpelijker dat een advocaat een gesprek met een cliënt opneemt – totaal ongehoord en mogelijk illegaal. Het goede nieuws is dat uw favoriete President niets verkeerd heeft gedaan!’

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! Donald J. Trump

Dat klopt niet helemaal, de FBI brak niet in, maar had een huiszoekingsbevel, en gedroeg zich volgens Cohen ’hoffelijk’. Het opnemen van gesprekken is in New York legaal, zolang een van de partijen ermee instemt.

Volgens Trumps huidige advocaat Rudy Giuliani heeft Trump het geld uiteindelijk niet overgemaakt. Ook zegt hij dat het bandje bewijst dat Trump niet afwist van de betaling aan McDougal. Dat klopt vóór het gesprek misschien wel, maar daarna natuurlijk niet meer. En het is een paar weken later dat Trump, bij monde van zij woordvoerder Hope Hicks, liegt dat hij ‘niets afweet van’ betalingen aan McDougal.