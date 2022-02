Leest Justitie stiekem mee met geheime mails?

Het Openbaar Ministerie is dinsdag in Den Bosch niet, zoals gebruikelijk, de instantie die iemand voor de rechter brengt. Het OM is zélf gedaagd. Volgens advocatenkantoor Stibbe heeft het OM jarenlang vertrouwelijke e-mails gelezen tussen advocaten en hun klanten. Advocaten stellen dat dit geen incidenten zijn, maar behoort tot de standaardwerkwijze van het OM.

Ze kunnen tijdens het verhoor altijd zeggen dat ze iets niet meer weten. Dat is geen leugen, houdt de vaktechnisch coördinator zijn handjevol collega-rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod) voor. Ook moeten ze emoties vermijden, geen stiltes opvullen van de verhoorders. Mocht er een reeks vragen komen, dan moeten ze de makkelijkste beantwoorden. En nog een tip van de coördinator: ‘Maak geen grapjes.’

De zaak waarin de opsporingsambtenaren in zijn beland is een serieuze. Zo serieus dat ook advocaten van het kantoor Pels Rijcken, het kantoor dat de staat bijstaat in juridische procedures, meehelpen de ambtenaren voor te bereiden op hun verhoren, zo blijkt uit interne stukken die de Volkskrant heeft ingezien.

Want dit keer jagen de opsporingsambtenaren niet op overtredingen, maar ligt het OM zelf onder vuur. Wat begon als een onderzoek naar valsheid in geschrifte en witwassen door medewerkers van de keurige Brabantse vermogensbeheerder Box Consultants – die als clientèle onder meer vermogende families en leden van het Koninklijk Huis heeft – is veranderd in een onderzoek naar het handelen van de opsporingsinstanties zelf.

De cruciale vraag daarbij is: hebben de ambtenaren in hun jacht op fraude de wet overtreden door jarenlang vertrouwelijke e-mails tussen de verdachten van Box Consultants en hun advocaten van het kantoor Stibbe in het geheim te kopiëren en te lezen? En is dit een bewuste werkwijze van het Openbaar Ministerie?

Omstreden werkwijze

Dinsdag is er in de rechtbank in Den Bosch een kort geding, dat de advocaten van Stibbe hebben aangespannen tegen de staat. Het is het voorlopig sluitstuk van jarenlange juridische procedures, waarin de werkwijze van het OM stukje voor stukje duidelijk werd. Met het kort geding eist Stibbe nu dat de staat direct stopt met de omstreden werkwijze en het verschoningsrecht niet langer schendt. Het OM wil niet reageren op de kwestie, zolang de zaak onder rechter is.

Het verschoningsrecht en de bijbehorende geheimhoudingsplicht regelt dat de communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt vertrouwelijk is. Het zorgt er voor dat een cliënt vrijuit met zijn advocaat kan spreken en het is een grondbeginsel van een eerlijk proces.

Ook de Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NVSA) heeft zich bij het kort geding aangesloten. De vereniging bestudeerde de stukken en zag een ‘schrikbarend beeld’ van opsporingsambtenaren en officieren van justitie die zich niet aan de wet houden. Dit is echt een heel fundamentele discussie over verschoningsrecht, geheimhouding en een eerlijk proces, zegt advocaat en NVSA-voorzitter Geertjan van Oosten. ‘Wij sluiten ons als vereniging niet snel aan bij de claim van een ander, maar we hebben alle processtukken bestudeerd en algemene punten eruit gehaald die gelden voor de hele advocatuur.’

De NVSA heeft recentelijk ook alle leden opgeroepen om signalen te melden dat het verschoningsrecht zou zijn geschonden. Van Oosten: ‘Het probleem is alleen dat je bij deze werkwijze van het OM niet weet of dat is gebeurd, juist omdat het geheim is. In de zaak van Stibbe kwam het per toeval aan het licht.’

3.115 e-mails

De zaak begint in 2015 als opsporingsambtenaren van de Fiod op 17 maart een inval doen bij Box Consultants – ‘Het omgaan met grote vermogens is een vak apart’ – in Waalre. De vermogensbeheerder schakelt meteen de advocaten van het kantoor Stibbe in, onder wie Daan Doorenbos. Hij moet het kantoor en de verdachte medewerkers in het strafrechtelijk traject bijstaan. Daarmee valt hun onderlinge communicatie onder het verschoningsrecht. Het Openbaar Ministerie krijgt direct te horen dat Doorenbos en zijn collega’s voor Box optreden als advocaat.

Het verschoningsrecht en de bijbehorende geheimhoudingsplicht zijn wettelijk vastgelegd, maar leiden geregeld tot discussie tussen OM en advocatuur. Volgens het OM schuiven advocaten allerlei communicatie, zoals e-mails en rapporten, onder de noemer verschoningsrecht om zo het opsporingsonderzoek te frustreren. Mocht het OM van mening zijn dat bepaalde communicatie, zoals e-mails, niet onder het verschoningsrecht valt en die dus willen gebruiken, dan moet het dat vooraf voorleggen aan de rechter-commissaris. Die velt een oordeel.

Maar bij het onderzoek naar Box Consultants pakken het OM en de Fiod het anders aan. Het OM vordert in september 2015 bij een hostingbedrijf alle e-mails van Box Consultants. Zo krijgt Justitie in totaal 2 miljoen e-mails in handen, waaronder 3.115 mails tussen Box Consultants en de advocaten van Stibbe. Maar die weten dat niet. Daardoor kunnen de advocaten geen bezwaar aantekenen en buigt de rechter-commissaris zich dus ook niet over de vraag of deze mails onder de geheimhouding en het verschoningsrecht vallen. Zo omzeilt het OM de rechterlijke toetsing.

Bij toeval ontdekt

Pas in december 2016, bijna anderhalf jaar nadat het OM data van de mailserver in handen kreeg, komt advocaat Doorenbos van Stibbe er bij toeval achter dat het opsporingsteam klaarblijkelijk over mails van Stibbe beschikt.

Het OM heeft namelijk beslag gelegd bij BDO, het vaste accountantskantoor van Box Consultants. Doorenbos kent dat accountantskantoor, want hen heeft hij gevraagd om alle gevoelige transacties van Box Consultants in kaart te brengen. Zo weet hij hoe hij als advocaat zijn verdediging moet inrichten.

Maar als Doorenbos het proces verbaal van de beslaglegging bij BDO onder ogen krijgt, leest hij dat de opsporingsambtenaren heel specifiek op zoek waren naar het rapport dat hij BDO had laten opstellen. Hoe wist het OM van het bestaan van dat rapport?

‘In de mailboxdata werd een ‘Opdrachtbevestiging inzake Box Fund Advisory bv’ aangetroffen. Deze opdrachtbevestiging is gericht aan BDO Accountants en Belastingadviseurs bv, ter attentie van Parren, gedagtekend op 16 april 2015 en in opdracht van Doorenbos ondertekend’, zo staat in het Fiod-stuk.

Nu weet Doorenbos dat het OM e-mails van hem in handen heeft én deze ook gebruikt. Hij schakelt zijn kantoorgenoot Tim de Greve in om de zaak te onderzoeken. De Greve en zijn collega’s spannen in de jaren daarop rechtszaak na rechtszaak aan, verhoren opsporingsambtenaren en dienen WOB-verzoeken in om te achterhalen wat het OM precies heeft gedaan in het onderzoek tegen Box-consultants.

Alle informatie die Stibbe daarbij boven tafel weet te krijgen, biedt een gedetailleerde inkijk in de werkwijze van het OM en de manier waarop er in onderzoek met zogenoemde geheimhoudersstukken wordt omgegaan.

Eigen geheimhoudingsambtenaren

Want het OM blijkt daar op een geheel eigen manier mee om te gaan. Uit de verhoren en procedures die De Greve voert, blijkt dat het OM ‘geheimhoudersambtenaren’ en een ‘geheimhoudersofficier van justitie’ aanwijst. Als er intern twijfel is of stukken, e-mails of afgeluisterde telefoongesprekken met een advocaat wel of niet onder geheimhoudingsplicht vallen, kunnen zij dat beoordelen. Een gang naar de rechter-commissaris acht het OM dan niet nodig.

In het onderzoek naar Box Consultants is deze geheimhoudersofficier heel duidelijk. In 2016 al geeft hij een bevel om direct alle 3.115 mails tussen Box Consultants en de advocaten van Stibbe te vernietigen: die vallen onder het verschoningsrecht van Stibbe. Maar het opsporingsteam van de Fiod en het OM zijn daar niet blij mee. Sterker nog, ze hebben dan al een groot deel van de mails doorgestuurd naar advocatenkantoor Pels Rijcken, het vaste advocatenkantoor dat de staat bijstaat in procedures. Misschien kan de landsadvocaat de mails ook bekijken en een oordeel geven of ze gebruikt mogen worden?

In februari 2016 stuurt de landsadvocaat aan het opsporingsteam een notitie waarin staat dat het verschoningsrecht niet van toepassing zou zijn. Met het advies in de hand zet het opsporingsteam de geheimhouderofficier van justitie onder druk om terug te komen op zijn bevel om duizenden mails te vernietigen. In april komt er een beslissing. Een justitiemedewerker mailt aan de officieren die het onderzoek leiden dat de geheimhoudersofficier vanwege de notitie ‘bereid is zijn toetsing’ te wijzigen. De mails nog voorleggen aan de rechter-commissaris lijkt de ambtenaar niet meer nodig. ‘Immers, de e-mails zijn door ons al gebruikt. Een toetsing door de RC is dan mosterd na de maaltijd.’ Uiteindelijk beslist de geheimhoudersofficier dat er nog slechts 55 mails vernietigd hoeven te worden.

Beeld JeRoen Murré

Uit het onderzoek van advocaat De Greve blijkt overigens dat die 55 mails ook nooit zijn vernietigd. Daarnaast zijn geheimhoudersstukken breed verspreid, gekopieerd, op cd-roms gezet. Ook hebben opsporingsambtenaren die niet met het Box-onderzoek te maken hebben, gegrasduind in de stukken.

Ook in andere zaken

Advocaat De Greve vermoedt dat opsporingsambtenaren moedwillig het verschoningsrecht schenden en dat het onderdeel van de werkwijze van het Openbaar Ministerie is. Dat blijkt volgens hem onder meer uit een protocol dat hij verkreeg door beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarin staat de werkwijze met de ‘geheimhoudersofficieren’ en ‘geheimhoudersambtenaren’ beschreven, met de bijbehorende ‘stroomschema’s’ om beslissingen te nemen. Zo omzeilt het OM volgens De Greve de vereiste toetsing door de rechter. Een stap in het proces heet namelijk ‘doorbreken verschoningsrecht’.

Ook heeft Stibbe na een beroep op de Wob een overzicht gekregen van het aantal keer dat het OM bij hostingproviders en telecombedrijven e-mails en voicemailberichten heeft opgevraagd in allerlei andere zaken. Tussen 2016 en 2020 gebeurde dat meer dan 500 keer. Voor Stibbenog een aanwijzing dat het onderdeel is van de werkwijze van opsporingsteams.

In de slepende procedures die De Greve de afgelopen jaren heeft gevoerd, is inmiddels vast komen te staan dat de omstreden e-mails onder het verschoningsrecht vielen. Dat oordeelde de raadkamer van de rechtbank in Oost-Brabant in 2018. Een jaar later stuurt de landsadvocaat namens de staat een soort excuusbrief aan advocaat De Greve, met kopieën aan de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch. In de brief rept de landsadvocaat van een ‘incidentele, menselijke fout’, waardoor geheimhoudersstukken bij het opsporingsteam terecht zijn gekomen.

Maar hoe en wat er met de e-mails in het Box-onderzoek is gebeurd, is nog niet precies duidelijk. De opsporingsambtenaren blijken goed opgelet te hebben tijdens de verhoortraining die ze hebben gehad. Tijdens de verhoren de afgelopen jaren door advocaat De Greve en zijn collega’s laat hun geheugen hen vaak in steek. ‘Dat weet ik niet’, of ‘ik heb daar geen actieve herinnering aan’ en ‘dit stuk zegt mij niets’, antwoorden ze soepeltjes op vragen. Precies zoals ze geleerd hebben.

En als afgelopen zomer de zogeheten geheimhoudersofficier bij de rechter-commissaris verhoord wordt over de gang van zaken, blijkt ook hij tamelijk vergeetachtig. Het is zo opvallend, dat de rechter-commissaris vraagt of hij ‘in het algemeen’ last heeft van zijn geheugen. Zijn antwoord? ‘Nee, niet in medische zin.’