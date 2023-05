Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van zondag 14 mei terug

Op papier ziet het Russische leger er nog min of meer hetzelfde uit als toen het Oekraïne ruim een jaar geleden binnenviel. Het bestaat uit ongeveer 200 duizend man personeel dat opereert in zeventig regimenten, verdeeld over vijf militaire structuren. Maar daarmee houden alle vergelijkingen ook op, schrijft het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update.

Het leger bestond in februari 2022 uit goed getrainde professionele soldaten, die beschikking hadden over moderne voertuigen en in staat waren om complexe militaire operaties uit te voeren. Nu bestaat het leger hoofdzakelijk uit slecht getrainde reservisten – opgeroepen tijdens een mobilisatieronde – die het moeten stellen met verouderd materieel. Ze voeren vaak alleen nog simpele militaire operaties uit.

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het Russische leger in deze toestand in staat zal blijken om op het oververhitte 1.200 kilometer lange Oekraïense front duurzame militaire resultaten te boeken, schrijft het Britse ministerie.

Abel Bormans