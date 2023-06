Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 3 en zondag 4 juni terug

In de nacht van zaterdag op zondag is opnieuw in heel Oekraïne het luchtalarm afgegaan. Luchtafweersystemen zijn in de vroege uren van zondag druk bezig met het afslaan van luchtaanvallen in de buurt van Kyiv, laat de militaire top in die hoofdstad weten via Telegram.

‘Volgens de eerste informatie heeft geen enkel luchtdoel de hoofdstad bereikt’, luidt het bericht. Persbureau Reuters kon die informatie niet onafhankelijk verifiëren. Getuigen melden wel aan het persbureau dat er in de omgeving van Kyiv inderdaad meerdere knallen zijn gehoord, en dat die klonken als luchtafweersystemen die doel troffen.

Zaterdagavond werd een woonwijk in de Oekraïense stad Dnipro geraakt door een luchtaanval. Daarbij raakten twintig mensen gewond, onder wie twee kinderen ernstig, aldus Oekraïense functionarissen. Een meisje van twee jaar kwam om het leven. Volgens president Volodymyr Zelensky zaten er na de ontploffing bovendien nog meer mensen vast onder het puin.

Op zijn beurt stelde ook een Russische functionaris op het in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim dat daar in de nacht van zaterdag op zondag, in de stad Dzhankoi, een drone is neergeschoten. Volgens zijn bericht op Telegram ontstond daardoor ‘schade aan ramen van verschillende huizen in een woonwijk’. Persbureau Reuters kon die informatie niet onafhankelijke verifiëren. (ANP)