Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 29 en zondag 30 juli terug

De gevechten op de frontlinies in het zuiden van Oekraïne zijn gedurende de afgelopen dagen steeds heviger geworden, maar op de verovering van het plaatsje Staromayorske na hebben er geen significante verschuivingen plaatsgevonden. Dat schrijft het Britse ministerie van Defensie zaterdag in zijn laatste update over de situatie in Oekraïne.

Oekraïne heeft deze week met inzet van westerse wapens het offensief opgevoerd in een poging om een doorbraak te forceren, maar is op hevig Russisch verzet gestuit. De Oekraïense landmacht commandant Oleksandr Syrskyi omschreef de situatie aan het front gisteren als ‘gespannen’. ‘De vijand klampt zich fel vast aan elke centimeter en voert intens artillerie- en mortiervuur uit’, zei hij in een verklaring.

De zwaarste confrontaties vonden de afgelopen twee dagen plaats in twee gebieden in de zuidelijke regio Zaporizja, zien de Britten. In het westen van de regio doen Oekraïense troepen pogingen om de plaats Robotyne te bereiken, met wisselend succes.

Zo’n 80 kilometer naar het oosten heeft Oekraïne volgens Britse inlichtingen elementen van de Russische luchtmacht uitgeschakeld, waardoor Staromayorske kon worden ingenomen. Dit is het tiende bevrijde dorpje in dit gebied sinds Oekraïne dit jaar begon met zijn tegenoffensief. Ook op het oostelijke front nabij de stad Kremina wordt flink gevochten, maar daar verschuiven de linies nauwelijks.

Carlijn van Esch

