Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 19 en zondag 20 augustus terug

De Turkse president Erdogan brengt vandaag een bezoek aan Hongarije. Tijdens zijn bezoek is onder meer een ontmoeting gepland met de Hongaarse premier Orban. Die geldt binnen de Navo als grootste dwarsligger op het gebied van steun aan Oekraïne.

De twee regeringsleiders zullen het hebben over de onderlinge relatie tussen hun landen, maar ook over de oorlog in Oekraïne. Belangrijk gespreksonderwerp is de toetreding van Zweden tot de Navo. Naast Turkije heeft Hongarije die toetreding nog altijd niet geratificeerd. Mogelijk is Erdogans bezoek, op de dag waarop Hongarije het ontstaan van de Hongaarse staat viert, ook een uiting van dank voor de steun in de Navo op dit dossier.

In juli liet Turkije zijn bezwaren tegen Zweden varen, waarna Hongarije aankondigde ook te zullen instemmen met Zweedse toetreding. Dat is in beide gevallen echter nog niet gebeurd. Waarschijnlijk stemmen de parlementen van beide landen daar in het najaar over.

Ook de Servische premier Vucic is zondag in Boedapest, waar hij Erdogan en Orban zal ontmoeten. Vucic is een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland in Europa. Hij zegt met Erdogan te willen spreken om de relatie tussen Servië en Turkije te verbeteren. Turkije stuurde in juni als onderdeel van een Navovredesmacht troepen naar Kosovo, nadat er nieuwe spanningen waren ontstaan tussen etnische Albanezen en etnische Serviërs.

