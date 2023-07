Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van zaterdag 1 en zondag 2 juli terug

Op verschillende plekken langs het front wordt momenteel hevig gevochten, schrijft de Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar op haar Telegramkanaal. ‘De situatie is vrij ingewikkeld’, volgens Maljar. De Russen vallen op vier plekken aan het oostelijke front aan: nabij Avdiivka, Marjinka en Lyman in de provincie Donetsk, en de omgeving van Svatove in Loehansk.

In de buurt van Bachmoet, eveneens in Donetsk, is Oekraïne in de aanval, meldt Maljar. Daarbij boeken de Oekraïners volgens de onderminister ‘gedeeltelijk succes’. Dat is in overeenstemming met wat legerwoordvoerder Serhi Tsjerevaty eerder vandaag zei op de Oekraïense televisie.

Aan het zuidelijke front in de provincie Zaporizja wordt eveneens hevig gevochten. Daar ligt het initiatief aan Oekraïense zijde, schrijft Maljar. De Oekraïense troepen krijgen te maken met ‘intense tegenstand’, maar proberen een pad vrij te maken voor ‘de snelst mogelijke voorwaartse beweging’, aldus Maljar.

Daan de Vries