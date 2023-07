Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van woensdag 19 juli terug

Leider van de Wagner-groep Alexander Prigozjin heeft voor het eerst sinds de mislukte opstand de openbaarheid opgezocht. Dat meldt persbureau Reuters.

Prigozjin deelde op zijn Telegramkanaal een video waarin hij in Belarus soldaten toespreekt. Omdat de video in het donker is opgenomen, valt niet vast te stellen of de man daadwerkelijk Prigozjin is.

Prigozjin leidde in juni een mislukte opstand. Na bemiddeling van president Loekasjenko was hij welkom in Belarus, waar hij volgens de Russische president Poetin niet bang hoeft te zijn voor Russische straffen. Ook mochten de soldaten die zich niet bij het Russische leger wilden voegen daar naartoe.

‘We zullen van het leger van Belarus het op één na beste ter wereld maken en, indien nodig, zullen we voor hen vechten’, zegt de man in de video. Ook zegt hij zich te schamen voor de prestaties van het Russische leger aan het front, en dat zijn troepen er niet aan deel mogen nemen. ‘We moeten wachten totdat we onszelf weer kunnen laten zien.’

Hoelang Prigozjin met zijn troepen in Belarus zal blijven, is niet bekend.

