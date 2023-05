Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van woensdag 10 mei terug

Het militaire object dat autoriteiten eind april in een bos in Polen aantroffen, is een raket van Russische makelij. Dat melden verschillende Poolse media op basis van onbekende bronnen.

Het is niet bekend of de raket ook door het Russische leger is verstuurd. Het zou gaan om een CH-55 raket, die alleen Rusland, Iran en China gebruiken. Het object werd in een bos bij het dorp Zamosc aangetroffen, in het noorden van Polen. De lokale autoriteiten hebben niks bekendgemaakt over het object en Rusland heeft niet gereageerd. Eind april meldden Poolse media nog dat het om een object van het Poolse leger zou gaan.

Dylan van Bekkum