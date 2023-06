Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 9 juni terug

Nu het Oekraïense tegenoffensief echt van start lijkt te zijn, worden aanvallen gemeld van het Oekraïense leger rond de hele frontlinie. De meest intense gevechten lijken zich af te spelen in het zuiden, in de regio Zaporizja. Mocht Oekraïne daar door weten te stoten tot de Zee van Azov, dan worden Cherson en de Krim geïsoleerd van de rest van het gebied dat door Rusland bezet is.

Ultranationalistische militaire bloggers melden zware Oekraïense aanvallen in Zaporizja en gedeeltelijke successen. Oekraïne zou gebied hebben ingenomen rondom Lobkove, hoewel dat niet is bevestigd. Het gros van de aanvallen met artillerie zou zich concentreren in de richting tussen Orichiv en Tokmak. Tokmak is een belangrijk knooppunt dat zo’n 40 kilometer van de frontlinie ligt.

Ook volgens officiële Russische bronnen zijn er veel Oekraïense aanvallen geweest in Zaporizja. De Russen beweren die te hebben afgeslagen, maar dat valt niet te verifiëren.

Oekraïne zegt dat het epicentrum van de strijd in de Donbas ligt, in het oosten van Oekraïne, en houdt zich op de vlakte over het offensief in het zuiden. Volgens de Oekraïense onderminister Hanna Maliar van Defensie voeren de Russen defensieve operaties uit in het zuiden. Meer laat ze niet los over de situatie daar.

ANP / EPA - Rusland voert aanvallen uit op onder meer Cherson. Hier wordt een amfibisch voertuig geraakt dat helpt bij de evacuaties van de overstroomde stad.

Rusland beweert dat zich veel Oekraïense tanks hebben verzameld in het zuiden. Zeker is in ieder geval dat Duitse Leopard 2-tanks van het Oekraïense leger nabij Orichiv actief zijn, blijkt uit beelden die door de Volkskrant zijn geverifieerd.

Ook de onafhankelijke experts van denktank Institute for the Study of War (ISW) stellen vast dat er veel Oekraïense aanvallen plaatsvinden in Zaporizja. Die worden deels afgeslagen, omdat de Russen er meerdere verdedigingslinies hebben opgebouwd. Oekraïne zet echter niet alle militaire middelen in die het heeft, constateert het ISW. Mogelijk zijn de eerste aanvallen als speldenprikken bedoeld om te kijken hoe de Russen reageren.

Volgens het ISW is het waarschijnlijk dat Rusland zijn beste troepen in het zuiden gestationeerd heeft. Dat zou deels verklaren waarom Oekraïense aanvallen daar nu succesvol worden afgeslagen. In andere delen van het land zouden de Russische defensieve capaciteiten minder kunnen zijn.

Joram Bolle

Lees ook: Oekraïne heeft op verschillende plekken aan het front de aanval ingezet, eerste Leopard 2 gezien