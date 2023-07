Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 30 juni terug

Op satellietbeelden is duidelijk te zien dat een tentenkamp is verrezen op een militair terrein in Belarus waar het huurlingenleger Wagner volgens lokale bronnen gevestigd zal worden. Op het terrein was vorige week nog niks te zien, maar er is sinds dit weekeinde duidelijk sprake van bouwactiviteiten.

Op vrijdag gemaakte beelden van Planet Labs zijn een paar honderd tenten te zien. Lokale beambten van de regio bevestigen in nieuwsberichten dat het voorbereidingen zijn voor de huisvesting van Wagner-troepen.

Het is de eerste afbeelding op hoge resolutie. De afgelopen dagen was het te bewolkt om een goede foto te maken.

Of en hoeveel Wagner-soldaten naar Belarus zijn vertrokken, is tot nog toe onduidelijk. Zover bekend zijn nog geen beelden beschikbaar van soldaten in Belarus. De satellietbeelden zijn een indicatie dat er wel voorbereidingen worden getroffen voor huisvesting.

De muiterij van het Wagner-leger eindigde zaterdag onverwacht in een afspraak dat het privéleger in Rusland niet juridisch zou worden vervolgd. Die afspraak kwam tot stand met hulp van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, die bemiddelde tussen Wagner-leider Prigozjin en de Russische overheid. Als onderdeel van de deal moet het huurlingenleger Rusland verlaten en zich in Belarus vestigen. Loekasjenko meldde afgelopen dinsdag dat Wagner-leider Prigozjin dat al had gedaan.

Xander van Uffelen

Planet

