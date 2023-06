Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 16 juni terug

Oekraïense strijdkrachten maken, in opmaat naar een groot tegenoffensief, vorderingen in ten minste drie richtingen. Dat concludeert het Institute for the Study of War (ISW) in de recentste update over de oorlog in Oekraïne. In Bachmoet zou het Oekraïense leger succesvol aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij een kilometer terreinwinst zou zijn geboekt in het westen van de regio.

Volgens Russische militaire bloggers was een Oekraïense tegenaanval bij de stad Orichiv, in de regio Zaporizja, minder succesvol. Wel voert Kyiv daar volgens het ISW het tempo van de tegenaanvallen op, mede dankzij de gunstige weersomstandigheden.

Op een andere plaats in de regio Zaporizja is volgens het ISW wel terreinwinst geboekt. De Oekraïense strijdkrachten zouden 3 kilometer zijn opgerukt bij het dorp Mala Tokmatsjka. In de regio Donetsk zou 7 kilometer aan terrein zijn gewonnen, bij het dorp Velyka Novosilka.

Eva Selderbeek