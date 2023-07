Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 14 juli terug

Het Russische huurlingenleger Wagner heeft een foto gedeeld van eigenaar Jevgeni Prigozjin, die enkele dagen geleden genomen zou zijn in Belarus. De foto toont de Wagnerbaas in een tent, die volgens het onderschrift in een Belarussisch legerkamp staat. Of de beelden daadwerkelijk in Belarus zijn gemaakt, is niet onafhankelijk vast te stellen.

Als de foto daadwerkelijk in Belarus is genomen, is dat het eerste bewijs dat hij naar dat land is vertrokken. Kort na het einde van de Wagner-opstand, eind vorige maand, zei de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko dat Prigozjin in Belarus was. Later kwam Loekasjenko echter op zijn woorden terug: de Wagnerbaas zou in Rusland zijn. Volgens het Kremlin heeft hij vijf dagen na de muiterij op een bijeenkomst in Moskou met de Russische president Poetin gesproken. Gisteren erkende Poetin in een interview in de Russische krant Kommersant dat deze ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Journalisten van onder meer CNN en BBC bezochten vorige week een militair tentenkamp in Belarus, dat aangeboden zou zijn aan Wagner. Ook op satellietbeelden is te zien dat er tentenkampen verschenen op Belarussisch grondgebied. Tot nu toe is er echter geen bewijs dat de huurlingen daadwerkelijk naar Belarus zijn uitgeweken. Wel verschenen de afgelopen dagen niet-geverifieerde beelden van wapentuig dat Wagner zou hebben ingeleverd bij het Russische ministerie van Defensie.

Daan de Vries