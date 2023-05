Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van maandag 22 mei terug

Het Russische huurlingenleger Wagner probeert zijn activiteiten in Mali te gebruiken om wapens te kopen voor gebruik in Oekraïne. Door ingekochte wapens via Mali te vervoeren, met behulp van valse papieren, wil het huurlingenleger verhullen dat de wapens in werkelijkheid naar Oekraïne gaan. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Washington heeft geen aanwijzingen dat het huurlingenleger al op deze manier wapens op heeft weten te kopen, maar houdt de situatie ‘nauwgezet in de gaten’. De Malinese regering heeft niet op de Amerikaanse beschuldiging gereageerd. Wagner is sinds 2021 actief in Mali, officieel om lokale troepen op te leiden. In werkelijkheid zet het militaire bewind in Mali de huurlingen echter in als lijfwachten, zoals ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek gebeurt.

Het privéleger is berucht om zijn wreedheid, die het niet alleen in Oekraïne tentoonspreidt. Eergisteren publiceerden de Verenigde Naties een rapport waarin staat dat Wagner in 2022 honderden Malinese burgers doodde in het dorp Moura.

Daan de Vries