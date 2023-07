Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van maandag 17 juli terug

Het duurt nog ruim drie maanden voordat de Krimbrug volledig hersteld is. Dat heeft de Russische vicepremier Marat Choesnoellin gezegd. Volgens Choesnoellin is op 1 november weer in beide richtingen wegverkeer mogelijk op de brug naar het door Rusland geannexeerde schiereiland.

De Krimbrug werd afgelopen nacht getroffen door twee zware explosies die een gat sloegen in een van de rijbanen voor auto’s, bussen en vrachtwagens. Volgens de Russische autoriteiten zitten de Oekraïense veiligheidsdiensten achter de aanslag. Een Russisch echtpaar dat op vakantie was, kwam om het leven. Hun dochtertje raakte gewond.

De Russische president Vladimir Poetin wil dat de veiligheidsmaatregelen op de Krimbrug aangescherpt worden. De aanval beschouwt hij als een ‘terreurdaad’, waarvoor het Westen medeverantwoordelijk is. ‘Er komt zeker een antwoord van Rusland’, dreigde Poetin. ‘Het ministerie van Defensie bereidt passende voorstellen voor.’

De aanval op de Krimbrug, die van groot belang is voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne, was de tweede in nog geen jaar tijd. In oktober vorig jaar raakte de brug al eens zwaar beschadigd door een aanslag. Rusland sloeg daarop terug met grootschalige raketaanvallen op burgerdoelen in Oekraïne.

Pepijn de Lange