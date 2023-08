Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van maandag 14 augustus terug

Buurland Roemenië wil de capaciteit van de haven van Constanța de komende tijd uitbreiden. Op die manier moet Roemenië de hoeveelheid Oekraïens graan kunnen verdubbelen die via die haven wordt geëxporteerd, zegt transportminister Sorin Grindeanu.

Constanța ligt aan de Zwarte Zee en is de belangrijkste havenstad van Roemenië. De snelste verbinding met Oekraïne is via de Zwarte Zee, maar die route is gevaarlijk sinds de Russen de graandeal hebben opgezegd en daarna dreigden vrachtschepen te bestoken die naar Oekraïne varen. De stad is ook te bereiken vanuit Oekraïne via de Donau en vervolgens het Donau-Zwarte Zeekanaal.

Sinds vorig jaar zijn de Oekraïense havens aan de Donau goed voor een kwart van de graanexport. Na het klappen van de graandeal is Oekraïne nog veel afhankelijker van vervoer van graan via de Donau. De Russen proberen ook die route te dwarsbomen door de Oekraïense Donauhavens in Izmajil en Reni te bombarderen. Afgelopen weekend werd bovendien een Turks schip na waarschuwingsschoten geënterd dat via de Zwarte Zee naar Izmajil op weg was.

Roemenië wil nu extra loodsen inhuren om het aantal schepen in het Donau-Zwarte Zeekanaal te kunnen vergroten. Bovendien moet een door de EU gefinancierd project eerder worden afgerond, waarmee schepen ook in het donker door het kanaal kunnen varen. Op die manier moet er in plaats van 2 miljoen ton 4 miljoen ton graan per maand via Roemenië geëxporteerd kunnen worden.

Joram Bolle