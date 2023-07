Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van donderdag 6 juli terug

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, meldt hij op Telegram. Hij spreekt daar met de president en de premier van het land, in aanloop naar de Navo-top die volgende week begint in het Litouwse Vilnius.

Zelensky wil eigenlijk dat Oekraïne bij de top een uitnodiging krijgt om lid te worden van de Navo, maar dat is vrijwel uitgesloten zolang het land in oorlog met Rusland verkeert. De president hoopt daarom nieuwe toezeggingen binnen te slepen in de vorm van wapensteun en veiligheidsgaranties. Zijn bezoek aan Bulgarije is onderdeel van dit diplomatieke offensief.

Bulgarije, dat sinds 2004 lid is van de Navo, onderhoudt nauwe banden met Oekraïne. Zo ontving het land van zeven miljoen inwoners onder meer een half miljoen Oekraïense vluchtelingen en levert het wapens, munitie en brandstof. Niettemin heerst er onder de bevolking verdeeldheid over deze steun. In tegenstelling tot de Bulgaarse premier sympathiseert president Roemen Radev, met wie Zelensky ook zal spreken, openlijk met Rusland. Hij is dan ook tegenstander van verdere wapensteun aan Kyiv.

Reuters - Zelensky schudt bij aankomst de hand van de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken Mariya Gabriel.

Niels Waarlo