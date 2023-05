Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van donderdag 18 mei terug

De export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee is nog niet hervat. Dat zegt de Oekraïense viceminister van Infrastructuur, Joeri Vaskov, tegen persbureau Reuters. Hoewel Rusland en Oekraïne het gisteren eens werden over de verlenging van hun graanakkoord, heeft het door de Verenigde Naties ingestelde coördinatiecentrum volgens Vaskov nog geen schepen doorgelaten. Waarom de schepen opgehouden worden, is onduidelijk.

Rusland dreigde de laatste tijd menigmaal het graanakkoord, dat vandaag zou aflopen, niet te verlengen. Dat scenario wist Oekraïne gisteren echter na lange onderhandelingen met bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties op het nippertje te voorkomen. De export van maïs, tarwe, koolzaad en zonnebloemolie over de Zwarte Zee leek daarmee voor twee maanden gewaarborgd, maar volgens Vaskov is dat in de praktijk nog niet het geval.

In het graanakkoord hebben de partijen vastgelegd dat vrachtschepen met graan en andere voedselproducten vanuit drie Oekraïense havens via een humanitaire corridor de Zwarte Zee mogen oversteken. In Istanbul worden de schepen geïnspecteerd, zodat Rusland niet hoeft te vrezen dat de schepen stiekem wapens transporteren. Rusland heeft al eerder getreuzeld bij deze inspecties, waardoor schepen in Turkse territoriale wateren moeten blijven wachten. Volgens Vaskov liggen inmiddels 62 schepen te wachten voor inspectie.

Pepijn de Lange