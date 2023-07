Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van donderdag 13 juli terug

De Russische generaal-majoor Ivan Popov beweert dat hij van zijn bevel is ontheven nadat hij de legerleiding informeerde over de situatie aan het front. ‘Het Oekraïense leger kon niet door onze linies aan het front breken, maar onze hoogste baas raakte ons van achteren, waardoor hij het leger op het ongelukkigste moment verraderlijk onthoofdde’, aldus Popov in een audioboodschap aan zijn soldaten, die openbaar is gemaakt door het Russische parlementslid Andrej Goeroeljov. Het parlementslid is een voormalig legercommandant.

Popov zegt dat hij zich uit respect voor gewone soldaten gedwongen voelde om de legerleiding de waarheid te vertellen over de problemen aan het front. Hij laakt met name het gebrek aan middelen om artillerie van de Oekraïners uit te schakelen en het hoge aantal slachtoffers van Oekraïense artilleriebeschietingen. Hij vermoedt dat de 'eerlijke en harde’ manier waarop hij kritiek leverde hem een gevaar maakte in de ogen van zijn meerderen, en dat ze daarom van hem af wilden.

Popovs kritiek is niet los te zien van de muiterij van huurlingenleger Wagner drie weken geleden. Ook Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin uitte stevige kritiek op de Russische legerleiding. Hij beweerde dat de hoge generaals geen respect hebben voor Russische levens en geen idee hebben van wat er zich aan het front afspeelt. De uitingen van Popov zijn een teken dat dat soort kritiek ook binnen de hogere rangen van het Russische leger leeft.

Popov voerde het bevel over het 58ste Gecombineerde Wapens Leger, dat momenteel in het zuiden van Oekraïne vecht. Het is onduidelijk wanneer hij zijn kritiek precies uitte, maar zijn bevel werd hem naar eigen zeggen binnen een dag afgenomen.

Maarten Albers