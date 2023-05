Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 9 mei terug

In grote delen van Oekraïne klonk in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw het luchtalarm. Volgens de Oekraïense autoriteiten was in Kyiv bovendien de luchtverdediging actief. The Kyiv Independent maakte melding van explosies in de hoofdstad. Op niet geverifieerde beelden op sociale media is te zien dat er iets uit de lucht wordt geschoten.

Dinsdag wordt in Rusland de Dag van de Overwinning gevierd. In de aanloop naar deze herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de aanvallen op Oekraïne in de afgelopen weken flink opgevoerd. Ook maandag werden Oekraïense steden bestookt met drone- en raketaanvallen. (ANP)