Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 8 augustus terug

Het Kremlin heeft deze week een nieuw geschiedenisboek voor middelbare scholieren gepresenteerd waarin de Russische invasie in Oekraïne geromantiseerd en vergoelijkt wordt. Volgens onderwijsminister Sergej Kravtsov zal het boek op 1 september op alle Russische scholen worden ingevoerd.

Het Kremlin is al langer bezig om de pro-Russische oorlogspropaganda in te voeren in het schoolcurriculum. Zo werd aan het begin van 2023 op Russische scholen verplicht gesteld dat leraren les moesten geven over de oorlog in Oekraïne.

Met de invoering van de nieuwe wet, die kritiek op het Russische leger strafbaar stelt, werd het voor leraren vrijwel onmogelijk om hun leerlingen kritisch te onderwijzen over de oorlog. Ook voor leerlingen en hun ouders heeft de propaganda verstrekkende gevolgen. In april werd een Russische veroordeeld voor kritiek op de oorlog nadat zijn 13-jarige dochter een pro-Oekraïense tekening had gemaakt op school.

Het nieuwe boek, dat volgens Kravtsov in minder dan vijf maanden is geschreven, behandelt de periode van 1945 tot nu. Het doel van het boek is volgens Kravtsov om ‘de doelstellingen van het offensief in Oekraïne over te brengen op schoolkinderen’. Daarbij ligt de nadruk op ‘demilitarisatie en denazificering’. In het boek wordt onder meer beweerd dat Russische soldaten in 2014 de Krim bezetten om ‘de vrede te bewaren’ en worden westerse sancties gehekeld.

Eva Selderbeek