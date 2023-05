Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 30 mei terug

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken hangt een deal met Turkije over F-16’s niet af van Turkse goedkeuring van het Navo-lidmaatschap van Zweden. De Amerikaanse president Joe Biden leek de zaken gisteren wel aan elkaar te koppelen, toen hij zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan belde om hem te feliciteren met zijn herverkiezing.

‘Hij wil dat er gewerkt wordt aan de F-16’s, ik heb hem gezegd dat we een akkoord willen over Zweden. Dus laten we dat voor elkaar krijgen’, aldus Biden na het gesprek. De regering van de VS is akkoord met Turkije over de verkoop van nieuwe F-16’s en renovatie van tachtig oudere toestellen. Met de deal is een bedrag van 20 miljard dollar gemoeid.

Hoewel Blinken volhoudt dat het Navo-lidmaatschap van Zweden er niets mee te maken heeft, denken Amerikaanse senatoren daar anders over. Zij hebben gezegd dat ze hun goedkeuring af laten hangen van Turkse goedkeuring voor Zweden. Tot het Amerikaanse Congres zich achter het akkoord schaart, krijgt Turkije geen F-16’s.

Blinken is op dit moment in Zweden, waar hij onder meer een ontmoeting had met premier Ulf Kristersson. Volgens de VS heeft Zweden aan alle Turkse eisen voor Navo-lidmaatschap voldaan. Hij hoopt op definitieve goedkeuring tijdens de Navo-top in Vilnius in juli: ‘We hebben geen twijfel dat het dan kan en zou moeten, en we verwachten dat het dan gebeurt.’

Waar Blinken zijn hoop op baseert, is onduidelijk. In het afgelopen jaar heeft president Erdogan geen duimbreed toegegeven aan Zweden. Volgens Erdogan herbergt Zweden terroristen die gelinkt zijn aan de Koerdische PKK. Het is mogelijk dat Erdogans opstelling vooral bedoeld was om zijn imago in eigen land op te vijzelen in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Die heeft hij inmiddels gewonnen, maar er zijn nog geen aanwijzingen dat Erdogan zijn standpunt richting Zweden heeft bijgesteld.

