Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 25 juli terug

Een voormalige Amerikaanse marinier is bij gevechten aan het front in Oekraïne gewond geraakt en naar Duitsland gebracht voor medische zorg. Hij zou op een landmijn zijn gestapt. Trevor Reed kwam vorig jaar vrij uit een Russische cel na een gevangenenruil met een Russische piloot die was veroordeeld voor cocaïnesmokkel in de VS.

Reed liep zijn verwondingen enkele weken geleden al op, maar het nieuws kwam vandaag pas naar buiten via betrokkenen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws bevestigd.

Woordvoerder Vedant Patel benadrukt dat Reed niet in opdracht van de Amerikaanse overheid in Oekraïne was en dat het ministerie niet in staat is om Amerikaanse burgers die op eigen houtje naar Oekraïne gaan te evacueren. ‘We hebben Amerikaanse burgers heel duidelijk gewaarschuwd niet naar Oekraïne te reizen, laat staan aan de gevechten deel te nemen’, staat in de verklaring.

Reed kreeg in een 2019 negen jaar celstraf omdat hij in beschonken toestand een agent zou hebben aangevallen. Vorig jaar april kwam de ex-marinier na drie jaar gevangenschap weer op vrije voeten. Volgens de VS was hij onterecht veroordeeld.

Carlijn van Esch