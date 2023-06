Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 20 juni terug

Lidstaten van de Europese Unie zijn van plan dit jaar dertigduizend Oekraïense soldaten op te leiden, waaronder reservisten. Dat schrijft het Oekraïense ministerie van Defensie in een verklaring.

In februari van dit jaar beloofde de EU al dertigduizend rekruten op te leiden in een trainingsprogramma dat vorig jaar november is opgezet. Daarvoor stond het doel op vijftienduizend. Ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn al duizenden soldaten getraind. Bij de trainingen in het VK is Nederland betrokken.

Het EU-trainingsprogramma vindt plaats in meerdere lidstaten, het hoofdkwartier staat in Polen. Nederland heeft er 230 militairen voor beschikbaar gesteld, maakte het ministerie van Defensie in februari bekend. Dit programma staat los van trainingen die lidstaten aan Oekraïners geven voor het besturen van wapensystemen die ze aan Oekraïne hebben geleverd.

REUTERS - De Duitse en Deense ministers van Defensie kijken toe terwijl Oekraïense soldaten in training de loop van een Leopard-tank schoonmaken in Duitsland.

