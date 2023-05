Lees hier het liveblog over de oorlog in Oekraïne van dinsdag 16 mei terug

De CIA heeft een Russischtalige video op Telegram geplaatst in een poging Russische spionnen te rekruteren. Op dat medium hebben veel Russen toegang tot informatie die niet afkomstig is uit de propagandamachine van het Kremlin. Inmiddels staat het filmpje ook op andere sociale media. De Amerikaanse inlichtingendienst is onder meer op zoek naar informanten die werkzaam zijn in het leger, de wetenschap of in de ambtelijke top.

CIA-vertegenwoordigers zeggen dat de Russische invasie van Oekraïne de mogelijkheid schiep voor ‘Russen om naar ons toe te komen en ons te voorzien van informatie’, aldus een van hen tegen CNN. Een vorige rekruteringscampagne zou succesvol zijn geweest waardoor nu poging twee wordt gewaagd.

‘Is dit het leven waar ik van droomde? Is dit het pad waarvoor ik gekozen heb?’, wordt ingesproken bij beelden van een Russische man en vrouw die naar hun werk toe gaan. Poetin en de oorlog in Oekraïne worden niet genoemd in de video. Wel wordt ingespeeld op ‘grotere thema’s’, zegt de CIA-official, zoals twijfel, een gebrek aan zingeving en onderdrukking. Die thema’s moeten een beroep doen op Russisch patriottisme en komen voor in het werk van de grote negentiende-eeuwse Russische schrijvers Lev Tolstoj en Fjodor Dostojevski. Er worden ook letterlijke quotes uit hun werk gebruikt.

‘We zullen waardig leven, met dank aan mijn optreden’, zegt de verteller op het eind van het filmpje, als een vrouw in haar auto haar telefoon pakt om contact op te nemen met de CIA. Daarna verschijnen het CIA-logo en verdere instructies.

Abel Bormans