Lees het hier zelf: de proeve van een regeerakkoord van VVD en CDA

Zomaar gevonden op een doordeweekse middag in november, in een eersteklas-coupé in een trein uit Den Haag: het ‘Formatiedocument VVD & CDA’, in de versie die op 26 september werd opgesteld. Het zit in een beige mapje met daarop het woord ‘Migratie’. Een Volkskrant-lezer pakt het mapje op en begint geïnteresseerd te lezen.

Binnenin zitten drie kerndocumenten met een nietje erdoor: de migratieparagraaf van het concept-regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, een formatiedocument van VVD en D66 dat eerder deze zomer werd gemaakt en reeds is gepubliceerd, en een nog derde, tot nu toe geheim formatiedocument van VVD en CDA.

Dat laatste stuk blijkt te zijn opgesteld in een fase waarin de formatie nog in een diepe impasse zat. VVD en CDA wilden de ChristenUnie erbij, D66 hield nog vast aan PvdA en GroenLinks. In arren moede onderzocht informateur Remkes de mogelijkheden van een minderheidskabinet.

In het stuk liepen VVD en CDA daarop vooruit. ‘Hoe komen we uit de impasse?’, vragen ze zich af. ‘Alleen als we bereid zijn een handreiking naar elkaar te doen. In deze notitie formuleren VVD en CDA daarom op een aantal belangrijke thema’s doelen en concrete maatregelen, waarbij we oprecht geprobeerd hebben ook het politieke programma en profiel van D66 recht te doen.’ Het doel van het stuk is dus onder meer om D66-leider Sigrid Kaag over te halen om mee te doen in een minderheidskabinet van VVD-CDA-D66.

Goed geïnformeerde bronnen rond de formatie bevestigen dat het stuk nu nog steeds een rol speelt in de huidige formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het is maandag nog gebruikt aan de ‘onderwijstafel’ en eerder dus ook aan de ‘migratietafel’. Passages uit het VVD-CDA-stuk komen in elk geval bijna letterlijk terug in de migratieparagraaf van het concept-regeerakkoord van de vier formerende partijen.

In de zomer schreven ook VVD en D66 al samen op verzoek van informateur Mariëtte Hamer aan een ‘opzet tot een aanzet van een regeerakkoord’. Wie beide documenten naast elkaar legt, ziet veel overeenkomsten. Dat zijn de contouren van een nieuw regeerakkoord. Alleen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zal zijn wensen er nog tussen moeten proberen te krijgen.