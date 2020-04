Leerlingen zien hoe hun docente tijdens een online-les wordt mishandeld

ISW Hoogeland in Naaldwijk Beeld Thierry Schut

ISW Hoogeland heeft de berichtgeving bevestigd tegenover Omroep West. Het incident speelde zich donderdagmiddag af, toen de docente via het platform Teams een videoverbinding had met haar klas. Ongeveer dertig leerlingen zagen toe hoe de vrouw tijdens deze online-les werd mishandeld door een man, vermoedelijk haar partner. De verdachte is volgens De Telegraaf aangehouden en zit vast. De politie doet om privacyredenen geen uitspraken over de zaak.

In een brief aan ouders, de in handen is van De Telegraaf, schrijft locatiedirecteur Han Versloot: ‘Zoals u weet worden veel van onze lessen dezer dagen gegeven via Teams. De docent heeft dan beeld en geluidcontact met de klas. Gisteren is er tijdens een van deze ‘lessen’ sprake geweest van huiselijk geweld tegen een van onze lesgevende docenten. Dit was allereerst voor de docent zelf, maar zeker ook voor de leerlingen die daarvan digitaal getuige waren, een grote schok.’

Impact

De beelden van de mishandeling gaan rond in verschillende WhatsApp-groepen. De school vraagt ouders om het incident met hun kinderen te bespreken en de beelden te verwijderen. ‘Het voorval zelf heeft al meer dan voldoende impact op de betreffende docent', schrijft de locatiedirecteur in de brief.

Voor de leerlingen is slachtofferhulp beschikbaar gesteld. Ook hebben zij de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de directie of de betreffende docente, met wie het volgens de school ‘naar omstandigheden goed gaat’.

ISW Hoogeland biedt onderwijs op vmbo, havo en vwo-niveau aan. De school heeft ongeveer 1.800 leerlingen.